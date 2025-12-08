  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

科技股｜百度擬分拆昆侖芯，有睇頭？

08/12/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑 

 

　　立即去片：https://youtu.be/yhQ4DrPQyvg

 

 

【你點睇？】入場更容易？從股票每手股數到期貨合約大小，降低入場門檻會否增加你的投資意欲？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01038

長江基建集團

52.550

異動股

02539

樂摩科技

84.800

異動股

00728

中國電信

5.760

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01038 長江基建集團
  • 52.550
  • 02539 樂摩科技
  • 84.800
  • 00728 中國電信
  • 5.760
  • 02231 景業名邦集團
  • 0.145
  • 02202 萬科企業
  • 3.460
股份推介
  • 02382 舜宇光學科技
  • 68.550
  • 目標︰$84.90
  • 01050 嘉利國際
  • 2.810
  • 目標︰$4.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 21.580
  • 目標︰$23.30
  • 02588 中銀航空租賃
  • 73.550
  • 目標︰$80.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 19.150
  • 目標︰$20.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 153.400
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 42.580
  • 00388 香港交易所
  • 404.600
  • 02318 中國平安
  • 61.750
  • 00001 長和
  • 55.100
報章貼士
  • 03993 洛陽鉬業
  • 19.150
  • 目標︰--
  • 01050 嘉利國際
  • 2.810
  • 目標︰--
  • 03750 寧德時代
  • 506.500
  • 目標︰$540.00
熱炒概念股
即時重點新聞

08/12/2025 16:45  《盤後部署》金融股下挫恒指失守百天線，中證監鬆綁券商廣發吼得過

08/12/2025 17:43  港交所(388)下月2日起優化場外結算公司履約抵押品安排

08/12/2025 18:03  【政策解讀】分析：政治局會議強調提質增效，財政和貨幣擴張或相對審慎

08/12/2025 16:48  《新股上市》寶濟藥業(02659)孖展認購額料錄得2692.1億，超額2691倍

08/12/2025 16:08  《新股掛牌》卓越睿新尾段急飆收高逾87%報126.4元，每手賺5890元

08/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１５﹒４億元，買小米沽騰訊

08/12/2025 08:45  【大行炒Ｄ乜】花旗升中石油目標逾兩成，降領展評級至中性

08/12/2025 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒７８１２，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 政治局會議定調明年宏觀政策更加積極，美元計出口大勝預期新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指 ｜ 政治局會議提振力度不足，內銀散水恒指全日跌319點收報25765新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 百度確認擬分拆昆崙芯上市股價飆，政治局會議召開惟內銀挫新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

梁祖堯盼《偷偷記得》能幫觀眾抒發悲痛情感，捐出紀念品收益幫助大埔災民：「幫得幾多盡量幫」新文章
人氣文章

購物兵團

惠康Market Place網購店取88折；雙12優惠$12/$122三件＋送$50優惠券新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

台海有衝突嗎？新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty Feature

聖誕美妝2025開箱：NARS 聯乘高訂設計師、Estée Lauder超值美妝護膚套裝！The Whoo 唯美冬雪限量版新文章
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

女性性功能障礙：陰道痙攣！與心理因素、家庭成長背景有關？盆腔運動可改善情況？生殖醫學科專科醫生：由感官練習開始建立親密感！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

婚外情的雙面擁抱：滿足了慾望，亦同時在製造傷痕
健康好人生 Health Channel
人氣文章
每天必吃深色綠葉菜？3大臨床證實益處，營養師教你最佳煮法
人氣文章
消委會測試報告｜米製麵食9款含砒霜，12款安全米粉獲5星推薦 新文章
人氣文章
餐具安全｜劣質仿瓷碗釋甲醛恐增患血癌風險，消委會推介24款安全餐具新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/12/2025 22:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事08/12/2025
神州經脈 | 政治局會議定調明年宏觀政策更加積極，美元計出口大勝預期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

溫灼培：高市經濟政策的背後邏輯與日圓走勢

05/12/2025 16:43

貨幣攻略

與那國島陷阱——日本向中國拋出的戰爭誘餌

04/12/2025 16:33

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區