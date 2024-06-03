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【FOCUS】侵侵入駐TikTok，政客的「至尊魔戒」？

03/06/2024

　　此一時，彼一時也。在美國擁有1.7億用戶的短視頻平台TikTok，2020年遭特朗普以危害「國家安全」罪名追殺，近4年後，卻可能成為他重回白宮的關鍵墊脚石。自上周六（1日）上載首條短片，短短一天多已「吸粉」逾335萬。而從英國、法國、德國，到印尼、巴西、薩爾瓦多，TikTok獨一無二的影響力，對政客而言如同中土世界的至尊魔戒，難以抗拒。



火速吸粉335萬完勝拜登


　　上周四（5月30日）剛剛淪為美國首位被定罪前總統的特朗普，上周六揚言「我的復仇將會成功」話音剛落，轉頭就正式加入TikTok。短短13秒的影片中，他現身新澤西州UFC（終極格鬥冠軍賽）現場，背景是座無虛席的觀眾。儘管特朗普4年前在該州大輸拜登，今次想重奪此藍州亦不樂觀，但無礙@realDonaldTrump帳號短短一天多就吸引逾335萬粉絲，遠超2月加入、拜登名下@Bidenhq的34萬。

 

【FOCUS】侵侵入駐TikTok，政客的「至尊魔戒」？

短短13秒的影片中，特朗普現身新澤西州UFC（終極格鬥冠軍賽）現場。


　　特朗普深諳社交媒體的力量，從他之前4年總統任期，發推逾3.6萬條即可見一斑，至2021年1月遭Twitter宣布「永久封禁」（馬斯克入主後2022年11月解封）其帳號時，粉絲高達8800萬。對重返Twitter「無癮」的特朗普，現時在自家旗下Truth Social擁有705萬粉絲，今次初試水TikTok，顯然是覬覦此巨大的「人礦」。皮尤研究中心數據顯示，30歲以下美國成年人，高達62%使用TikTok。


工黨、保守黨短片混戰


　　隨著特朗普的加入，「2024 TikTok Election」的劇本更顯熱鬧。在大西洋另端的英國，首相辛偉誠5月22日甫宣布7月4日提前大選，工黨、保守黨就相繼入駐TikTok，志在必得的工黨密集上載逾50條短片，包括以電影《史力加》惡搞保守黨擬恢復國民兵役。從粉絲和點讚數看，工黨在社媒戰無疑佔據領先。


　　此能否對選舉產生直接影響？答案是未必。成功者如贏得3月印尼總統大選的普拉伯沃(Prabowo Subianto)，借在TikTok表現笨拙舞蹈打造「慈祥爺爺」人設，洗刷鐵腕冷血形象；失敗者如巴基斯坦前總理伊姆蘭汗(Imran Khan)，儘管TikTok粉絲高達980萬，但其支持的政黨3月卻於議會選舉中敗北。


右翼民粹政客擁躉者眾


　　另一值得留意的是，TikTok對右翼政治人物有異乎尋常的加持力。南美洲厄瓜多爾總統納布克萊(Nayib Bukele)，以鐵拳打擊犯罪、直接解僱法官、壓制新聞自由等極右手段，在TikTok擁有800萬粉絲，超過該國650萬的總人口，有拉丁美洲「最受崇拜的獨裁者」之稱。

 

【FOCUS】侵侵入駐TikTok，政客的「至尊魔戒」？

南美洲厄瓜多爾總統納布克萊（Nayib Bukele），在TikTok擁有800萬粉絲。


　　此種民粹路線，亦激勵了歐洲右翼政客，其中首推法國極右翼人物勒龐(Jean-Marie Le Pen)得意門生巴爾德拉(Jordan Bardella)。這位年僅28歲的國民聯盟黨主席，堅決反對移民，在TikTok擁有130萬粉絲。分析就指，極右翼政黨有望在本月歐洲議會選舉贏得創紀錄席次。


情感共鳴凌駕客觀事實


　　除了以上諸位，德國總理朔爾茨、法國總統馬克龍、意大利總理梅洛尼、巴西總統盧拉等亦都經營TikTok，唯有2020年6月禁止該程式至今的印度總理莫迪對TikTok不以為然。


　　對TikTok上的追隨者而言，情感共鳴遠比客觀事實更有吸引力，此解釋了特朗普、納布克萊、巴爾德拉如何利用此投其所好，收穫大量擁躉。而在後真相時代，選民憑快節奏、表象化的碎片信息，決定對政治人物的好惡，「The first TikTok election」氛圍籠罩下的歐洲議會選舉、英國大選、美國大選，結果隨時超戲劇化。

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