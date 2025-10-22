  • 會員
金價急瀉 | FOCUS | 避險黃金突「作妖」，歷史魔咒直指3600美元？

22/10/2025

　　上周五（17日）4200美元以下「抄底」；周二（21日）為刷新新高而歡呼；周三（22日）因跳水至4000美元邊緣而見證歷史——以「避險」著稱的黃金接連上演U-Turn，震碎一地眼鏡，背後直指投機客主導的黃金ETF史詩級超買。現在的問題是，此逾10年最大盤中跌幅，是否意味漲勢到頭？

 

「貶值交易」論難自圓其說

 

　　周二高見4381美元的金價突然「作妖」，最尷尬之一，必屬當日收市後趁熱打鐵宣布配股集資的老舖黃金(06181)。周三（22日）急挫8%，失守732.49元配股價，全數抹平4.5%的折讓。

 

金價急瀉 | FOCUS | 避險黃金突「作妖」，歷史魔咒直指3600美元？

老舖黃金周三（22日）急挫8%，失守732.49元配股價，全數抹平4.5%的折讓。

　　

　　過去一個多月，受益「貶值交易(Debasement Trade)」論甚囂塵上，黃金從3500美元一路勢如破竹，直逼4400美元大關，最大推手顯然並非來自央行。IMF數據亦顯示，以62個新興市場國家央行計，今年以來增持黃金的步伐實際有所放緩。

 

　　此外，儘管面對債務雪球愈滾愈大、聯儲局獨立性受損等逆風，10年期美債殖利率卻跌穿4%（息跌價升），顯示債市資金並未向黃金輪動。而理論上應跟黃金這一避險資產呈「蹺蹺板效應」的美股，亦是同步看漲。

 

2020年創新高後曾回吐18%

 

　　鑑於此，對近期金價這波凌厲漲勢的最合理解釋，唯有投機客和散戶驅動。無論是瘋狂擁抱黃金ETF，例如SPDR上周五單日獲逾17億美元淨流入，還是狂熱炒作金礦股，例如G Mining Ventures、Kinross Gold、Barrick Mining年初至今股價分別飆175%、149%、103%，儼如迷因狂熱。

 

金價急瀉 | FOCUS | 避險黃金突「作妖」，歷史魔咒直指3600美元？

對近期金價這波凌厲漲勢的最合理解釋，唯有投機客和散戶驅動。

　　

　　回顧歷史，金價自1970年代以來四次「連續9周」攀升，漲勢都於第10周斷纜，因此今次第五次錄得連漲9周，出現回調不足為奇。現在的問題是，今早低見4004美元是否見底？未來會否如2020年中創歷史新高（2072美元）後的那波回吐，一浪低於一浪式跌近18%？若按歷史高位4381美元計，回調18%意味跌穿3600美元。

 

　　無論如何，若看看美元計金價過去20年累漲777%，「聯匯之父」祈連活(John Greenwood)有關「黃金不一定是買給自己，而是買給子孫後代，2060或2100年或達8000美元或1.2萬美元」的預測，恐非癡人說夢。

 

撰文：金子安

