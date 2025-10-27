  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

新股 | FOCUS | 擁鴻蒙「嫡長子」光環，賽力斯IPO折價之謎

27/10/2025

　　擁有鴻蒙智行「嫡長子」——「問界」品牌的賽力斯(09927)（滬：601127），周一（27日）啟動在港招股，勢刷新早前奇瑞(09973)創下的今年最大汽車IPO紀錄，加上頭頂「毛利率No.1」光環，惟招股價上限較A股大幅折讓約24%，遠不如「寧王」進取，何解？

 

折讓約24%，料掀超購潮

 

　　若論內地新能源車的明星車型，2021年12月誕生、首款與華為深度合作的問界，必榜上有名。全系累計交付逾80萬輛，其中M9連續18個月穩居50萬元級豪車銷冠，令生產彈簧、減震器起家的賽力斯，脫胎換骨為A股市值近2600億元的新能源車巨企。

 

新股 | FOCUS | 鴻蒙「嫡長子」光環，賽力斯IPO折價之謎

2021年12月誕生、首款與華為深度合作的「問界」，全系累計交付逾80萬輛。

 

　　今次赴港招股，一手入場費13282.62元，擬集資最多131.76億元，勢刷新奇瑞9月創下的今年最大汽車IPO紀錄。對比A股今午159.22元收市價，折讓約24%，大幅高於寧德時代(03750)5月赴港招股的6.5%，以及最新三一重工(06031)的14%，料掀起超購潮。

 

競爭白熱化，問界上半年銷量跌

 

　　賽力斯的招股書將自己定位為「領先的新豪華汽車品牌」，最有力的數據佐證包括：上半年毛利率高達28.9%，問鼎國產車企之首；繼去年終結連續5年虧損後，上半年歸母淨利潤續飆81%，並派現金紅利逾5億元。

 

新股 | FOCUS | 鴻蒙「嫡長子」光環，賽力斯IPO折價之謎

隨著鴻蒙智行其他「四界」風生水起，「嫡長子」的風頭似有式微之勢。

 

　　不過，隨著鴻蒙智行其他「四界（智界、享界、尊界、尚界）」風生水起，「嫡長子」的風頭似有式微之勢。上半年計，問界銷量按年減18.9%；最新9月華為系純電動車型銷量榜更顯示，同樣傍上華為大腿的嵐圖知音、智界R7、阿維塔07，銷量全面碾壓問界M8、M9、M5。

 

銷售費用佔比高，超研發

 

　　更大的細節魔鬼在賽力斯的「銷售費用」，佔營收比例高達14.3%，遠高於比亞迪(01211)的3.3%，以及擁有智界品牌的奇瑞的4%。玄機就在賽力斯的營收逾九成依賴問界，而每賣出一輛問界，都需向華為支付相應的服務費。其半年報顯示，「售後服務費」支出按年增逾三倍至5426.6萬元，此或許是零跑(09863)近日明言，不會使用華為乾坤智駕而堅持自研的原因之一。

 

新股 | FOCUS | 鴻蒙「嫡長子」光環，賽力斯IPO折價之謎

賽力斯的營收逾九成依賴問界，而每賣出一輛問界，都需向華為支付相應的服務費。

 

　　此外，儘管今次港股募資擬將約70%用於研發投入，但賽力斯的整體研發費用佔營收比例，遠低於比亞迪、小米(01810)，上半年計，三者分別為4.7%、8.3%、6.7%。不過，正面消息是，賽力斯最新聯手字節跳動，布局具身智能，或旨在開啟第二增長曲線。

 

黑馬在後，開啟第二曲線

 

　　值得留意的是，老牌國企東風(00489)旗下新能源車品牌嵐圖，同遞交赴港上市申請。儘管以介紹形式上市不涉及募資，但其9月交付1.52萬輛刷新單月紀錄，首7個月毛利率高達21.3%，研發佔比7.6%，且配置華為「全家桶」——全新嵐圖知音，9月銷量超越純電版問界。簡而言之，黑馬實力不容小覷。

 

新股 | FOCUS | 鴻蒙「嫡長子」光環，賽力斯IPO折價之謎

老牌國企東風旗下新能源車品牌嵐圖，同遞交赴港上市申請，黑馬實力不容小覷。

 

　　最新消息並指，鴻蒙智行繼「五界」之後將打造「三境」，不單華系車內部的競爭日趨激烈，賽力斯的下一個關鍵爆款無論是新車型，還是機器人，都不容有失。從此角度看，較大折讓的定價，或正正體現賽力斯對未來的謹慎。

 

撰文：金子安

【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

01757

俊裕地基

0.750

異動股

08285

森浩集團

0.060

異動股

00005

滙豐控股

102.000

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01757 俊裕地基
  • 0.750
  • 08285 森浩集團
  • 0.060
  • 00005 滙豐控股
  • 102.000
  • 02331 李寧
  • 17.630
  • 00990 至源控股
  • 0.780
股份推介
  • 01913 普拉達
  • 50.250
  • 目標︰$52.30
  • 01432 中國聖牧
  • 0.315
  • 目標︰$0.48
  • 08030 豐銀禾控股
  • 12.070
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 20.340
  • 目標︰$22.50
  • 02888 渣打集團
  • 147.500
  • 目標︰$158.50
人氣股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 102.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 173.600
  • 00981 中芯國際
  • 82.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.500
  • 00388 香港交易所
  • 434.200
報章貼士
  • 01288 農業銀行
  • 6.060
  • 目標︰--
  • 01913 普拉達
  • 50.250
  • 目標︰$52.00
  • 02590 極智嘉－Ｗ
  • 29.360
  • 目標︰$32.60
熱炒概念股
即時重點新聞

27/10/2025 16:40  【聚焦人幣】人幣即期收升121點子報7.1109，創逾一個月高

27/10/2025 16:35  《盤後部署》中美談判好開始恒指短期料升多跌少，網醫股個別走阿里健康追落後

27/10/2025 16:14  恒指全日升273點收報26433，阿里及晶片股俏升，滙控逆市跌1%

27/10/2025 13:33  《異動股》中美達成初步共識刺激幣價，比特幣ETF升4%炒幣股齊飆

27/10/2025 09:35  【聚焦數據】內地9月工業企業利潤增21.6%，創近兩年新高

27/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒１４億元，買美團沽泡泡瑪特

27/10/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】富瑞削小米目標一成半，滙證下調三大電訊股目標價

27/10/2025 16:24  《財資快訊》美電軟報７﹒７６７６，一周拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 藥明康德績後高開，中美達成初步共識晶片股受惠兼刺激幣價，比特幣ETF揚新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

新股 | FOCUS | 擁鴻蒙「嫡長子」光環，賽力斯IPO折價之謎新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

藥明康德 | 第三季多賺53%，上調收入預測兼出售兩子企，大行齊唱好股價飆逾半成仍可追入？新文章
品味生活
生活
人氣文章

財識兼收．止凡

恒生私有化定價藝術
人氣文章

影視娛樂

第22屆香港亞洲電影節｜港產動畫《世外》成開幕電影，6位藝人聲演生動，金馬影后鍾雪瑩幻想跟角色一起成長
人氣文章

騙局大拆解

網上情緣騙案｜超過4成受害人為55歲或以上！81歲婆婆被自稱「軍人」男友騙走逾500萬元
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

以中醫改寫護膚哲學！專訪美容院創辦人Yuki Wong：護膚不能再只看皮膚表面
人氣文章

Beauty

A醇到胜肽，敏感肌適用的最強抗老好物Top 4：Grown Alchemist 「天然A醇」、GOD DAG LAB 肌膚營養液
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

愛愛助減肥？公開最燃燒卡路里體位Top 3：冠軍竟是站立式、打側有驚喜？高血壓人士留意一個體位
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康 │ 71歲韓馬利疑離巢TVB，效力逾40載，曾患罕見腦膜炎險死靠老公悉心照顧康復新文章
人氣文章
胰臟癌丨55歲男子腹瀉腰背痛確診4期，醫生：1類人3年內風險高8倍 新文章
人氣文章
猝死意外丨35歲好爸爸打羽毛球暈倒搶救不治，平日熱愛運動生活健康新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/10/2025 17:19
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/10/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/10/2025 17:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話27/10/2025
異動精選 | 藥明康德績後高開，中美達成初步共識晶片股受惠兼刺激幣價，比特幣ETF揚
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特皇布達佩斯踩雷，白宮少壯派「媽聲一片」

24/10/2025 13:45

大國博弈

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處