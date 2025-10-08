今日焦點股 | 特斯拉推出更低價的Model Y車型版本
08/10/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=89zFal1SoAM
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
08/10/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=89zFal1SoAM
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
更多今日焦點股
2025-10-08
2025-10-03
2025-10-02
2025-09-30
2025-09-29
2025-09-26
2025-09-25
2025-09-24
延伸閱讀
08/10/2025 13:24 【外圍經濟】日銀前貨幣高官提「怪論」：日圓貶值將迫使高市早苗支持10月加息
08/10/2025 12:30 《午市前瞻》A股復市前夕恒指曾穿20天線，華爾街憂AI泡沫阿里百度走軟
08/10/2025 12:25 GUM:首三季MPF人均賺逾4.33萬，較去年全年升1倍
08/10/2025 12:11 恒指半日跌287點報26669，金價創新高紫金跌1%
08/10/2025 10:14 【外圍經濟】高市當選影響日本央行動向，圓匯觸及152.34，為2月來最低水平
02/10/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５５億元，買阿里沽優必選
08/10/2025 08:47 【大行炒Ｄ乜】摩通降寧德時代至中性，大摩唱好有色板塊升贛鋒江銅評級
08/10/2025 11:38 《財資快訊》美電升報７﹒７８３７，一周拆息較上日微軟至３﹒…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/10/2025 16:28
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/10/2025 16:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/10/2025 16:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|中國故事08/10/2025
Ａ股復市必看｜長假外圍造好，A股復市有機走揚，盤點重要新聞
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N