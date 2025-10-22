  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

今日焦點股 | 現貨金價瀉逾6%，創逾12年來最大跌幅

22/10/2025

 

今日焦點股 | 現貨金價瀉逾6%，創逾12年來最大跌幅

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=09Qv6rcjFsw

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

02068

中鋁國際

2.500

異動股

01224

中渝置地

1.380

異動股

81299

友邦保險－Ｒ

64.850

更多今日焦點股

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02068 中鋁國際
  • 2.500
  • 01224 中渝置地
  • 1.370
  • 81299 友邦保險－Ｒ
  • 64.850
  • 01099 國藥控股
  • 19.520
  • 00412 山高控股
  • 2.360
股份推介
  • 02888 渣打集團
  • 143.500
  • 目標︰$158.50
  • 00857 中國石油股份
  • 7.900
  • 目標︰$8.00
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.300
  • 目標︰$12.50
  • 00285 比亞迪電子
  • 38.440
  • 目標︰$46.70
  • 00852 海峽石油化工
  • 0.166
  • 目標︰--
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.410
  • 00981 中芯國際
  • 74.700
  • 00001 長和
  • 50.850
  • 00941 中國移動
  • 84.350
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 161.800
報章貼士
  • 00833 華訊
  • 0.670
  • 目標︰--
  • 06881 中國銀河
  • 11.340
  • 目標︰$13.00
  • 03998 波司登
  • 4.850
  • 目標︰$5.60
熱炒概念股
即時重點新聞

22/10/2025 13:03  【滙控預測】券商料滙控第三季稅前利潤跌9.7%至76.58億美元，料派季息10美仙

22/10/2025 12:30  《午市前瞻》中美談判存變數恒指料反覆，老鋪黃金二度抽水股價續受壓

22/10/2025 12:23  信和黃永光：本港樓市受惠六大因素現良好勢頭，擬推三個新盤涉3756伙

22/10/2025 12:10  恒指半日跌329點報25697，金價挫紫金周大福齊報跌，國藥升逾4%

22/10/2025 10:44  【特朗普新政】俄烏停火安排談不攏，特朗普擱置布達佩斯元首峰會

22/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒７１億元，買泡泡瑪特沽盈富基金

22/10/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】泡泡瑪特上季銷售強勁多行升目標，大摩唱好中芯唱淡華虹

22/10/2025 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒７７１６，一周拆息較上日軟２５基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

信和黃永光：本港樓市受惠六大因素現良好勢頭，擬推三個新盤涉3756伙新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 中美談判存變數恒指料反覆 老鋪黃金二度抽水股價續受壓新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

泡泡瑪特｜第三季收益增2.5倍，大行齊唱好逆市急彈可再吼？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

香港美酒佳餚巡禮2025著數攻略︱免費歎酒＋萬聖節裝扮有賞＋增值品味券八折＋抽獎
人氣文章

Member Zone

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！
人氣文章

玩樂 What’s On

香港首個大型IP角色輕氣球巡遊「⁠Merry Balloon Hong Kong」12月28日西九舉行：LuLu豬、雪糕車等近20個巨型氣球可愛登場
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

劉俊謙教曉我的事
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

容易敏感、怕痛都可嘗試的類醫美精華！塗抹式水光針，是醫美療程外的另一選擇？
人氣文章

Fashion

2025秋冬手袋必收3選！Dior Lucky 別注系列、Maison Margiela 經典 5AC、Miu Miu 期間限定 Atheneum 秋日校園風
健康好人生 Health Channel
人氣文章
飽和脂肪超標不只影響心血管：4大隱藏徵兆＋營養師建議改善方法
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
健康飲食｜18款片裝芝士營養大比拼：營養師推薦低鈉高鈣之選，1款0脂肪減肥放心食
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/10/2025 14:37
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/10/2025 14:37
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/10/2025 14:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/10/2025 14:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話22/10/2025
信和黃永光：本港樓市受惠六大因素現良好勢頭，擬推三個新盤涉3756伙
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

博爾頓被起訴，再次顯示特朗普有仇必報

21/10/2025 18:18

大國博弈

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處