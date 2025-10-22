今日焦點股 | 現貨金價瀉逾6%，創逾12年來最大跌幅
2025-10-22
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-17
2025-10-16
2025-10-15
2025-10-14
2025-10-13
2025-10-10
22/10/2025 13:03 【滙控預測】券商料滙控第三季稅前利潤跌9.7%至76.58億美元，料派季息10美仙
22/10/2025 12:30 《午市前瞻》中美談判存變數恒指料反覆，老鋪黃金二度抽水股價續受壓
22/10/2025 12:23 信和黃永光：本港樓市受惠六大因素現良好勢頭，擬推三個新盤涉3756伙
22/10/2025 12:10 恒指半日跌329點報25697，金價挫紫金周大福齊報跌，國藥升逾4%
22/10/2025 10:44 【特朗普新政】俄烏停火安排談不攏，特朗普擱置布達佩斯元首峰會
22/10/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒７１億元，買泡泡瑪特沽盈富基金
22/10/2025 08:46 【大行炒Ｄ乜】泡泡瑪特上季銷售強勁多行升目標，大摩唱好中芯唱淡華虹
22/10/2025 11:38 《財資快訊》美電軟報７﹒７７１６，一周拆息較上日軟２５基點
