關稅戰
今日焦點股 | 華虹半導體第三季少賺43%，第四季營收預期低於分析師預估

07/11/2025

 

今日焦點股 | 華虹半導體第三季少賺43%，第四季營收預期低於分析師預估

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=NYxN7yJuDJ0

【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。

異動股

異動股

01341

昊天國際建投

0.129

異動股

09866

蔚來－ＳＷ

55.500

異動股

06657

百望股份

17.000

  • 01341 昊天國際建投
  • 0.130
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 55.600
  • 06657 百望股份
  • 17.790
  • 06666 恒大物業
  • 1.380
  • 02877 神威藥業
  • 8.700
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 160.100
  • 目標︰$186.20
  • 00027 銀河娛樂
  • 38.780
  • 目標︰$43.90
  • 00874 白雲山
  • 19.260
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 81.350
  • 目標︰$82.00
  • 00836 華潤電力
  • 19.310
  • 目標︰$21.50
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 160.100
  • 01024 快手－Ｗ
  • 68.150
  • 00700 騰訊控股
  • 631.000
  • 00939 建設銀行
  • 8.120
  • 02318 中國平安
  • 58.200
  • 01802 文業集團
  • 0.045
  • 目標︰--
  • 06168 周六福
  • 47.820
  • 目標︰$49.50
  • 06690 海爾智家
  • 25.880
  • 目標︰$27.50
即時重點新聞

07/11/2025 12:45  《午市前瞻》港股料短期回調至20天線，百濟神州季績亮眼後勢可期

07/11/2025 12:06  恒指半日跌301點報26184，科技股弱快手插逾半成，光伏股逆市升

07/11/2025 11:12  【聚焦數據】中國10月美元計出口跌1.1%，進口增1%，均遜預期

07/11/2025 10:25  《Ａ股焦點》百利天恒H股招股，有望上市當日即納港股通，A股現跌1%

07/11/2025 09:34  《異動股》小鵬(09868)逆市漲半成，炒作回A隔夜ADR飆一成

07/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５４﹒７９億元，買小鵬汽車沽濰柴動力

07/11/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】花旗倍升華虹目標兼升級至買入，花旗首予賽力斯中性評級

07/11/2025 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒７７５１，隔夜拆息較上日微軟１５基點

人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 港股料短期回調至20天線 百濟神州季績亮眼後勢可期新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小鵬 | 推Robotaxi及人形機械人IRON獲大行唱好，股價逆市曾飆半成可否追入？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

《魚缸博客》小鵬女機械人同真人激似？人類滅絕計劃又有進度了新文章
人氣文章

Foodie What’s On

固力果免費派2,000盒百力滋，玩遊戲贏迷你行李箱抱枕 街頭免費派伯朗咖啡
人氣文章

Foodie What’s On

奇華臘腸限時8折｜蛋卷85折＋送老婆餅及優惠券
人氣文章

Foodie What’s On

人氣烘焙「森林麵包」推港式糖水系列：原個椰子造型超迫真！限定聖誕布甸甜點
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

福山雅治，由神探伽俐略到迷宮裏的魔術師
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

性親密不一定要在床上！從接吻到親暱，皮膚才是最大的性器官
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

更年期陰部痕癢、痛、出血！陰道萎縮點處理？潤滑劑宜選這類、曬太陽有幫助！5大食物改善陰道乾澀
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人保養 │ 63歲關禮傑零濾鏡真面目曝光，眼袋魚尾紋明顯掀網民熱議：男神真的老了
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
膽固醇 │ 醫生推薦降膽固醇飲食：1款飲品連飲7日脂肪排出量增55%護心血管
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2025 13:54
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2025 13:54
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2025 13:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/11/2025 13:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
人氣文章財經熱話07/11/2025
港股 | 午市前瞻 | 港股料短期回調至20天線 百濟神州季績亮眼後勢可期
紐約起革命，選票抗法西斯浪潮

06/11/2025 18:27

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

定期存款 | 華僑3個月港元定存新優惠最高達3.7厘，交銀推...

05/11/2025 17:13

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

