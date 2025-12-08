  • 會員
今日焦點股 | 百度證實擬評估分拆昆侖芯上市計劃

08/12/2025

 

今日焦點股 | 百度證實擬評估分拆昆侖芯上市計劃

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/live/Q7brHaFQIUM?si=b-kaIZjGhiqYd8YA

異動股

異動股

02539

樂摩科技

67.400

異動股

00868

信義玻璃

9.040

異動股

01093

石藥集團

7.490

即時重點新聞

08/12/2025 12:45  《午市前瞻》日央議息前料恒指波動有限，內地券商鬆綁監管仍待細則公布

08/12/2025 12:06  恒指半日跌287點報25797，百度中芯炒作，信達生物染藍即插水

08/12/2025 11:24  【聚焦數據】中國11月美元計出口增5.9%大勝預期，進口增幅擴至1.9%

08/12/2025 10:07  《異動股》泡泡瑪特挫6%，德銀憂Labubu溢價褪明年內地收入或跌兩成

08/12/2025 09:52  《異動股》恒指新貴反高潮信達生物挫6%，零跑跌近3%，指數變動今天生效

08/12/2025 07:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒４１億元，買小米沽阿里

08/12/2025 08:45  【大行炒Ｄ乜】花旗升中石油目標逾兩成，降領展評級至中性

08/12/2025 11:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７８０１，隔夜拆息較上日軟２９基點

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

