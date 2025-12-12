今日焦點股 | 石藥旗下石藥創新遞在港上市申請，傳籌資約5億美元
12/12/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=tQi9Ic_UX6U
【說說心理話】認真地是旦、是旦地認真！精神科專科醫生許龍杰：一包薯片救宇宙？！要學會於物理上及心理上為自己建立一個「護城河」► 即睇
12/12/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=tQi9Ic_UX6U
【說說心理話】認真地是旦、是旦地認真！精神科專科醫生許龍杰：一包薯片救宇宙？！要學會於物理上及心理上為自己建立一個「護城河」► 即睇
更多今日焦點股
2025-12-12
2025-12-11
2025-12-10
2025-12-09
2025-12-08
2025-12-05
2025-12-04
2025-12-03
2025-12-02
延伸閱讀
12/12/2025 09:34 《異動股》滙控升2%創新高，本港未跟隨美國減息疊加集團推轉型計劃
12/12/2025 09:35 《異動股》紫金升3%領漲金礦股，美元急跌帶動金價炒高
12/12/2025 09:23 美股道指強勢破頂，恒指高開230點報25761衝擊阻力位，僅五藍籌低開
12/12/2025 08:57 【ＡＩ】OpenAI發布GPT-5.2，力抗Gemini 3
12/12/2025 08:57 《盤前攻略》道指標指創新高納指走軟，滙控ADS創新高恒指或試十天線
12/12/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒９１億元，買美團沽中海油
12/12/2025 08:51 【大行炒Ｄ乜】花旗降潤電評級至中性，中信里昂唱好藥明孖寶升目標
12/12/2025 09:40 《財資快訊》美電軟報７﹒７８１４，一個月拆息上日報３﹒１３％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2025 11:51
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2025 11:51
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2025 11:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/12/2025 11:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話12/12/2025
異動股 ｜消費板塊集體造好，「促內需」成中經會八大任務之首
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N