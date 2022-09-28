業績倒退派息大減兼人仔跌不停 玖紙急插逾一成

玖龍紙業(02689)公布全年業績，一如早前盈警預期，純利大跌54%，惟末期息也大削94%，毛利率亦大降8.2%，花旗隨即大削目標價，加上人民銀行雖連番出招，但人幣在強美元下仍未止跌，中間價連貶9日創27個月低，即期匯率今早(28日)低開後跌穿多個關口，人幣貶值影響紙業股的美元貸款和進口原料成本，玖紙今日急插逾一成，其他紙業股及中資金融股、內房股等人幣敏感股亦下挫，惟航空股較硬淨。

(玖龍紙業網頁截圖)

全年純利跌54%末期息大削94% 成本增速快毛利率降8.2%

玖龍紙業截至6月30日止年度純利約32.75億元(人民幣．下同)，同比下降約53.9%；倘不計及經營及融資活動的匯兌收益，純利減少約55.7%至約29.92億元。末期息大削94%至每股2分(約2.2港仙)。



另玖紙全年收益升約4.8%至645.38億元，毛利潤減少約40.2%至約69.92億元，毛利率減少8.2個百分點至10.8%，主要因產品售價增速遠較銷售成本增速慢。成品的周轉天數則由2021財年的25天增至約42天，主因內地疫情管控措施導致消費減弱。

玖紙：全球經濟前景不明朗 惟國家政策有助帶動消費出口

玖紙指，短期內全球經濟前景仍不明朗，但隨著中國內地產業鏈逐步修復，國家的一攬子穩經濟刺激政策措施落實到位，將有助帶動內需消費及出口業務。另預期以紙代塑及消費升級將會驅動高端包裝紙需求，而原材料緊張及環保政策收緊有利行業集中度上升。

集團又指，為解決原料問題，並長遠地提升高利潤產品結構佔比，繼續推進湖北、遼寧、廣西及馬來西亞的漿紙一體化項目，增加木漿及再生漿產能，並積極增備木纖維作為替代原料，以有效地降低造紙成本。另在6月湖北省荊州市全新基地開始營運，60萬噸年產能之再生牛卡紙投入試產，而東莞(第二期)及天津(第二期)合共4.4億平方米之下游包裝已投產。





花旗：劇烈利潤率波動將致盈測不確定 目標價削24%至5.8元

花旗發表報告指，玖紙業績與預期一致，惟短期痛苦難免，分別下調集團2023和2024財年盈利預測78%和45%，理由是7至10月期間停產，估計可能佔到2023財年全年產量1680萬噸約5%，或導致明年上半年利用率低於盈虧平衡水平而產生虧損，相信劇烈的利潤率波動將導致明年盈利預測不確定，不過一旦中國可能在明年初放寬對疫情相關限制，利潤可能會在下財年2月左右扭轉，目標價由7.6元削24%至5.8元，維持「中性」評級。另大摩維持玖紙目標價5元及「減持」評級。

人幣中間價創27個月低即期觸及7.23關 或引入逆周期惟料效果有限

另方面，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今日報7.1107，創2020年6月2日以來27個月新低，較上個交易日跌385點子，連跌9日，累跌2006點或2.9%。另人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開220點子後急速跌穿多個關口，更曾觸及7.23關，創2008年1月以來逾14年半以來新低。此外，中間價公布後，離岸人民幣(CNH)出現明顯調整，盤中下破7.21關口，刷新有CNH以來的2010年以來最低紀錄。



值得一提，人民銀行除今日起將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0上調至20%外，據《路透社》引述消息指，人民幣匯率報價行計劃這兩日起在人民幣兌美元中間價報價重新引入逆周期因子，助人民幣匯率保持雙向波動，對沖單邊貶值趨勢。不過，有交易員認為，除非人民銀行入市穩定匯價，否則加入逆周期因子的實質效果有限。瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰則表示，在中間價的指引下，人行旨在保持人民幣有序貶值，但不會捍衞特定點位，人民幣可能因美元走強而跌破7.2。另法國外貿銀行亞太區首席經濟學家Alicia Garcia Herrero認為，如果其他所有貨幣都繼續走弱，人行不會不惜一切代價守住7.2的水平。





熊麗萍：股市很大程度已反映人幣續貶 干預也是徒勞

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目則指，人幣跌穿7.2關口，相信股市很大程度已反映。7算這個重要心理關口早前已跌穿，官方亦已安撫管理市場心理，而撇除內地經濟差或其他原因，人幣持續貶值主要是因美元強，不止人幣全球其他貨幣也下跌，現時要勉強撐住或干預也只是浪費資源，當然如果大跌就較麻煩。

玖紙半日跌11.92%收報5.1元，理文造紙(02314)亦跌2.71%報2.51元，晨鳴紙業(01812)跌1.32%報2.24元，陽光紙業(02002)跌2.86%報1.7元。中資金融股方面，工行(01398)跌1.34%報3.67元，中行(03988)跌1.91%報2.57元，建行(00939)跌1.32%報4.5元，平保(02318)跌1.6%報40.05元，國壽(02628)跌0.98%報10.16元。內房方面，碧桂園(02007)跌9.22%報1.97元，中海外(00688)跌2.3%報21.25元，潤地(01109)跌2.33%報31.4元。航空股則較硬淨，國航(00753)升1.46%報6.27元，東航(00670)微跌0.36%報2.75元，南航(01055)跌0.92%報4.31元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看