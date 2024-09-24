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恒指 | 人行降準兼再降存量房貸利率，恒指升幅擴大至逾500點

24/09/2024

恒指 | 人行降準兼再降存量房貸利率，恒指升幅擴大至逾500點

 

　　人行今早宣布，將下調存款準備金率0.5個百分點，向金融市場提供長期流動性約1萬億人民幣。此外人行亦宣布引導商業銀行將存量房貸利率降至新發放房貸利率附近，預計平均降幅約0.5個百分點。人行又將統一首套房及二套房的房貸最低首付比例，將全國層級的第二套貸款最低首付比例由25%下調至15%。


　　受人行重磅寬鬆刺激，現時恒生指數報18747，升500點或2.7%，主板成交超過877億元。國企指數報6593，升204點或3.2%。恒生科技指數報3823，升125點或3.4%。


　　內房股早盤升幅略見收窄；龍湖(00960)升4%，報9.1元；萬科企業(02202)升0.7%，報4.59元，以現價計，該股暫連升5日，累計升幅19.5%；融創中國(01918)升4.9%，報1.08元；中海外(00688)升4.9%，報12.42元，以現價計，該股暫連升5日，累計升幅16.1%；潤地(01109)升4.3%，報22.05元。

 

內銀股升幅擴大

 

　　內銀股普遍造好；建行(00939)升2.5%，報5.8元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅4.3%；工行(01398)升3.4%，報4.59元，以現價計，該股暫連升8日，累計升幅11.7%；中行(03988)升2.5%，報3.64元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅5.5%；招行(03968)升7.3%，報33.2元，以現價計，該股暫連升5日，累計升幅12.7%。


　　名創優品(09896)斥約62.7億人民幣收購永輝超市(滬:601933)共約26.68億股，永輝超市上半年淨利大跌逾26%，名創優品股價今早起暴瀉，現跌25.8%，報24.4元。名創優品收購股份中1包括京東(09618)所持永輝超市8.3%股權涉約17.74億人民幣，京東股價現升5.7%，報119.6元。

 

撰文：經濟通採訪組

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