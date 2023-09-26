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黃瑋傑：恒指目前傾向雙底反彈，不排除回落至16800點

26/09/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　港股未能延續上星期五（22日）反彈，昨日（25日）再度失守18000關，成交金額降至742億，本周受北水暫停、季結因素影響，恒指跌穿8月低位機會大？摩通預期十月有三大因素左右大市，綜觀而言，利好因素比利淡因素多？蔚來(09866)否認集資傳聞，惟ADR一度跌逾7％，市場對其信心受動搖？醫藥股上日逆市上升，近日資金流向其板塊，反映市場看好前景抑或只是與資金輪動有關？煤炭股9月大幅跑贏大市， 惟大行對前景看法有分歧，相關股份仍可追入？

 


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