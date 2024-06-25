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黃瑋傑：港股市況飄忽，仍觀望內地托市新政策，現時不宜入市

25/06/2024

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　離岸人民幣曾再見逾7個月低位，拖累港股上日（24日）一開市已失守萬八點大關，跌勢一度擴大至近240點，不過收市跌幅收窄至不足1點，全日走勢反覆與半年結前夕資金想反攻有關？短線下試250天線（約17600點）機會大嗎？向來被視為保值商品之一的貴州茅台近日批發價大跌，上日散瓶批發參考價跌至2080元人民幣，而原箱批發參考價見2420元，今輪茅台價格波動只屬「後電商節」現象？風險出清後可逐步企穩？抑或反映內地民眾消費結構上改變？貴州茅台近年持續為A股市值第一，但市值逐漸被工行(01398)追上，背後又有何啟示？安踏體育(02020)首季零售流水按年升中單位數，加上庫存水平較好，適逢巴黎奧運將至，對相關股份銷售表現及股價會有幫助嗎？

 

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