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林家亨：料恒指期結日跌幅擴大，下方支持位17800點

27/06/2024

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨 

 

　　港股再次守住萬八關！不過全日走勢好淡爭持，一開市已見全日低位，內地股市午後回勇，恒指亦跟隨向上，但50天線（約18129點）附近仍有較大阻力，最終升17點，收報18089點，連續三日成交都不足1000億。七一臨近，市場觀望內地會否落實取消向內地投資者H股股息徵稅，及擴大港股通規模等措施。不過港股目前估值仍偏低，再大跌空間有限，暫時又未有催化劑下，短期繼續於萬八點附近上落？理想(02015)上周銷量達到約1.17萬輛，按周增逾一成一，已經連續九個星期位列中國「新勢力」品牌銷量第一，消息是市場預料之內？股價升4％，是借消息作技術性反彈？內地電動車品牌「哪吒汽車」母企合眾新能源汽車趕在上半年完結前，遞表申請來港上市，之前就傳過計劃集資約10億美元，招股書顯示2023年，哪吒汽車營收逾135億元，淨虧損輕微擴大至逾68億元，在這時間點上市適合嗎？內地車企競爭大，哪吒有條件與其他汽車新勢力一較高下嗎？

 

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