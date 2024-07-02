黃瑋傑：恒指下半年偏淡因素較多，17300點為關鍵位

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

內地財新中國製造業採購經理指數（PMI）升至51.8，創3年來最快增速，惟官方公布的製造業PMI仍處於50盛衰分界線之下，如何解讀兩者的分歧？上半年恒指累升671點，當中資源類股份跑出，中國宏橋(01378)累升逾八成，下半年資源類股份仍可受惠於中特估概念嗎？下半年有何部署策略？新能源車企公布6月交付量數據，大部分車企上半年完成年初定下銷量目標的一半，主要原因是甚麼？吉利(00175)旗下極氪上半年按年增長逾一倍，加上傳統燃油車銷量大增，集團亦因而上調其全年銷售目標，吉利前景可看好？傳統車企比新能源車企更值博？澳門6月博彩收入按年增加16％，但按月則跌12％，主要受傳統淡季所影響？今年最壞情況已過？

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