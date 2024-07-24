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熊麗萍：17000至17300點為牛證重貨區，守穩可上望18200點

24/07/2024

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍 

 

　　港股退守17400點水平，大市成交進一步縮減至不足900億元，若果短線再度跌穿100天線或者考驗250天線支持，17300點水平雙底岌岌可危？外圍仍要擔心若特朗普再次當選總統，他明言將對中國加徵六成關稅，有經濟學家估計此舉會拖累內地經濟約兩個百分點，同時對人民幣衝擊非常大，相關影響可能是中美貿易戰時的三倍，此看法有否過份悲觀？而現任總統拜登退選令聯儲局更確定9月展開減息、對一眾避險資產有何影響？作為全球最大黃金消費國的中國，上月海外黃金購買量下跌近六成至58.9噸，是2022年5月以來最低水平，似乎內地黃金需求目前呈周期性疲軟，預計需時多久才有望完成整固？新興市場央行的黃金需求又如何？股神巴菲特旗下巴郡再度減持比亞迪(01211)，上周二（16日）以每股平均價246.96元出售139.5萬股，涉資3.44億元，最新持股量跌至不足半成，意味未來減持無需再披露。股神同比亞迪進入「明增暗沽」局面，豈不更難得知股神有否加速沽貨、變相更難評估對股價的影響？

 

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