溫傑：本周觀望科技股業績，恒指料16600至17400點上落

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑／南方東英分銷銷售部副總裁 羅錡龍

港股上周累升144點，惟大市成交仍低迷，料本周走勢繼續區間上落？京東(09618)、騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)率先於周三（14日）公布業績，當中大行普遍看好騰訊遊戲業務表現強勁，近期股價回調仍可趁績前吼入？大行又料，阿里旗下淘寶天貓客戶管理收入及商品交易總額增速差距將收窄，惟內地消費疲弱影響繼續反映在阿里業績上？至於中移動(00941)績後跌逾1％，惟集團派息比率目標七成以上，仍然可觀，可趁回調低吸？

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