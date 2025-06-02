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溫傑：美儲局6月減息機會微，恒指約22700點有支持，資產配置宜分散投資

02/06/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事  溫傑

 

　　美國關稅消息上周五（5月30日）又出現180度轉彎，其上訴法院宣布暫緩總統特朗普的關稅法案禁制令，市場憂慮貿易戰再度升溫，港股表現向下，更結束連續6周的升勢，收報23289點，跌283點，而整個5月不太窮，有1170點的進帳，「特式關稅」朝令夕改，部署上一動不如一靜？


 
　　科網股向下，成港股跌市元兇，科指收跌逾2％，當中騰訊(00700)收市失「啡底」，報498.2元，ATMXJ短期點揀嚟炒？


 
　　另外，官媒於周末引述工信部發言人回應指，將加大整治車企「內捲式」力度，更不點名指某車企減價力度過大，引發減價戰的恐慌。近日「車界恒大」成市場討論話題，不過呢個行業若不捲係咪難突圍？車股近期要小心？

 

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