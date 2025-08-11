  • 會員
溫傑：港股整固期料維持，24300點附近或有較大支持

11/08/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事  溫傑

 

　　內地7月CPI按年持平，按月則升0.4％，惟受季節性因素疊加國際貿易環境不確定性影響，PPI按年則跌3.6％，跌幅與上月相同。內地擺脫通縮陰霾？「反內捲」政策有機會推升通脹嗎？


 
　　恒指上周未能守得住25000關，上周五（8日）終止連續四日升勢，不過回調幅度有限，收跌222點，報24858點，全周計仍升約350點，大市成交縮減至約2000億元，反映投資者目前入市意欲不大？下周大型科技股將陸續放榜，加上市場觀望中美關稅休戰期限會否再延長，又會如何左右大市表現？

 

其他鋰業股相關新聞：
寧德時代江西鋰礦停產推動鋰價急升，天齊贛鋒獲美銀升目標齊爆上可否追入？
《Ａ股異動》贛鋒鋰業A一度漲停，現報40.5元人幣
《外資精點》野村：寧德時代礦場停產影響有限，評級「買入」
《Ａ股焦點》鋰礦股盤初走高，寧德時代江西鋰礦停產
寧德時代據報梘下窩鋰礦停產，為期至少三個月


其他內房股相關新聞：
北京取消五環外住房限購，個別內房造好世茂卻插近兩成，可以點部署？
《外資精點》高盛升中國金茂目標價２５％，上調全年銷售預測
《外資精點》滙豐研究：北京放寬限購政策，潤地及建發國際等受惠
《異動股》世茂（８１３）瀉兩成，逾１１億股債轉股上周完成換股
【內房困局】香港高院勒令華南城（０１６６８）清盤
華南城中途停牌，傳被香港高院勒令清盤繼中國恒大後最大清盤房企
《異動股》世茂挫一成半，７月合約銷售額跌２７％首７個月跌兩成
《異動股》北京北辰飆１５％領漲內房股，北京五環外購房不限套數
《駐京專電》北京取消五環外住房限購，公積金政策四重升級

【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇

