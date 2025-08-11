溫傑：港股整固期料維持，24300點附近或有較大支持

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

內地7月CPI按年持平，按月則升0.4％，惟受季節性因素疊加國際貿易環境不確定性影響，PPI按年則跌3.6％，跌幅與上月相同。內地擺脫通縮陰霾？「反內捲」政策有機會推升通脹嗎？





恒指上周未能守得住25000關，上周五（8日）終止連續四日升勢，不過回調幅度有限，收跌222點，報24858點，全周計仍升約350點，大市成交縮減至約2000億元，反映投資者目前入市意欲不大？下周大型科技股將陸續放榜，加上市場觀望中美關稅休戰期限會否再延長，又會如何左右大市表現？

