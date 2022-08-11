  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

林家亨料港股短期重上兩萬點　阿里巴巴92-93元及早分段沽！

11/08/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　美國7月居民消費價格指數（CPI）由逾40年高位回落，隔晚（10日）美股相當亢奮，預計港股可跟升嗎？阿里巴巴(09988)美股將被主要大股東軟銀提前透過衍生工具減持，預計本月中旬開始實物結算，下月底完成。英國長線投資基金公司Baillie Gifford據報第二季近乎持倉所有阿里ADR並轉至港股，減持機會大？阿里注定一沉不起？比亞迪(01211)刀片電池據報開始向Tesla交付，最快本月底出產搭載車輛，可否刺激股價重上高位？

 

 【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

89.600

異動股

03690

美團－Ｗ

171.600

異動股

01024

快手－Ｗ

74.300

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.750
  • 03690 美團－Ｗ
  • 171.700
  • 01024 快手－Ｗ
  • 74.350
  • 00669 創科實業
  • 95.450
  • 00960 龍湖集團
  • 21.850
股份推介
  • 00941 中國移動
  • 51.950
  • 目標︰$55.50
  • 00743 亞洲水泥（中國）
  • 3.880
  • 目標︰$4.14
  • 02319 蒙牛乳業
  • 34.500
  • 目標︰$39.40
  • 00778 置富產業信託
  • 6.840
  • 目標︰$7.40
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.750
  • 目標︰$120.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.750
  • 00700 騰訊控股
  • 299.600
  • 00941 中國移動
  • 51.950
  • 00001 長和
  • 52.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 171.700
報章貼士
  • 02246 快狗打車
  • 7.680
  • 目標︰$10.00
  • 00270 粵海投資
  • 7.570
  • 目標︰$8.59
  • 01818 招金礦業
  • 7.620
  • 目標︰$11.50
熱炒概念股
即時重點新聞

11/08/2022 09:53  【外圍經濟】美國官員重申持續加息，CPI升幅降無礙抗通脹決心

11/08/2022 09:23  《中概異動》阿里巴巴高開3%，軟銀提前結算預付遠期合約

11/08/2022 09:27  《異動股》龍湖(960)高開近6%，知情者稱商票逾期是造謠

11/08/2022 09:18  【聚焦人幣】美匯急跌，人幣中間價彈288點返6.73近一月高

11/08/2022 07:50  《匯市走勢》美國通脹放緩減低大幅加息預期，美元挫1%

11/08/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２５﹒１億人幣，買中移沽美團

11/08/2022 08:27  【大行炒Ｄ乜】多行調低創科目標價，大和、花旗齊看１３５元

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】創科放榜大行卻降目標價　click入嚟睇下
人氣文章

新聞>開市Good Morning

林家亨料港股短期重上兩萬點　阿里巴巴92-93元及早分段沽！
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】美國CPI數據顯示通脹緩和，加密貨幣高走
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

JUPAS放榜｜8大學畢業生年薪、失業率排行榜！2020／21年度平均月薪有咁多！邊間Freshgrad人工最高？失業率最高竟是這間大學？
人氣文章

時事要聞

葉劉倡撤內地客印花稅 政府澄清無計劃
人氣文章

小薯茶水間

百年老茶樓「蓮香樓」結業！茶客最不捨舊式茶居風味：茶盅奉茶／點心車／大水煲沖水！回味6大蓮香樓名菜、點心
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

離婚不是失敗，而是再贏一次的機會？被人形容劇情狗血的《再婚上流》，卻道出了赤裸裸的現實
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

素食者、食濃味食物最惹蚊？3個飲食與被蚊針誤解剖析！穿湖水藍衣服都成蚊叮目標？Top 3惹蚊人士有無你份？
人氣文章

尋寶女生日誌．Kogi Ko

為夏季滑浪、潛水、遊船河作準備！3款潛水腕錶推介，抵禦深度水壓、點綴夏日活力！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
遺傳血管水腫易誤當過敏！嚴重可致窒息？3個因素影響病發
人氣文章
有無你份？4個缺乏維他命B高危群組！邊兩款維他命B抗疲勞、焦慮最得？營養師建議邊款維他命B雜補充劑？
人氣文章
再有Häagen-Dazs雪糕出事！多2款須停售、7款未曾流出市面的雪糕要封存！邊啲口味出事？污染源頭疑是呍呢嗱原料？（附產品資料）
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/08/2022 11:12
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/08/2022 11:12
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/08/2022 11:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/08/2022 10:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章大行報告11/08/2022
【大行炒D乜】創科放榜大行卻降目標價　click入嚟睇下
人氣文章開市Good Morning11/08/2022
林家亨料港股短期重上兩萬點　阿里巴巴92-93元及早分段沽！
人氣文章財經熱話11/08/2022
【虛幣世界】美國CPI數據顯示通脹緩和，加密貨幣高走
人氣文章中國故事10/08/2022
《神州經脈》7月通脹低預期　中美芯片戰正酣　滬指四連升斷纜
人氣文章財經熱話10/08/2022
舜宇7月出貨量跌大行看法分歧挫4%　可趁機吸納博炒蘋果概念？
人氣文章FOCUS10/08/2022
【FOCUS】豬肉漲勢恐未到頭 內地「低通脹」臨切換
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金