林家亨料港股短期重上兩萬點 阿里巴巴92-93元及早分段沽！

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

美國7月居民消費價格指數（CPI）由逾40年高位回落，隔晚（10日）美股相當亢奮，預計港股可跟升嗎？阿里巴巴(09988)美股將被主要大股東軟銀提前透過衍生工具減持，預計本月中旬開始實物結算，下月底完成。英國長線投資基金公司Baillie Gifford據報第二季近乎持倉所有阿里ADR並轉至港股，減持機會大？阿里注定一沉不起？比亞迪(01211)刀片電池據報開始向Tesla交付，最快本月底出產搭載車輛，可否刺激股價重上高位？

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