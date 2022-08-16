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潘鐵珊：難言舜宇何時回復增長　惟短炒具值博率上望130元或以上

16/08/2022

嘉賓：香港股票分析師協會副主席　潘鐵珊

 

　　隔晚（15日）美股繼續向上，惟港股ADR及夜期均無大反應。悶局依然，今日（16日）集中討論兩份業績，包括舜宇光學(02382)及理想汽車(02015)。前者管理層直言未來經營仍面對巨大困難，後者對今季指引相當保守，對其他同業有何啟示？

 

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