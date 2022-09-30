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溫鋼城：恒指16800危危乎！「溫總底」下調至16170？

30/09/2022

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

 

　　有傳人民銀行要求國有銀行沽出美元轉買人民幣，以遏抑近期人民幣跌勢。消息傳出後，離岸人民幣應聲急彈，一度彈至7.89兌1美元。正值國慶前夕出手，只屬粉飾櫥窗？對長遠提振人民幣成效又有多大？人行及銀保監宣布對部分城市階段性放寬首套住房的貸款利率下限，惟市場信心仍未恢復？十一國慶黃金周將至，逐步開關的澳門又能否受惠？

 

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