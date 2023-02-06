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溫傑：沙地阿美來港上市將有利港交所中長線表現　惟短線作用不大

06/02/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　行政長官李家超率團訪問沙特阿拉伯，將與當地官員及商戶會面，李家超更提到將邀請沙特阿拉伯國營石油公司沙地阿美(Aramco)來港上市，預料成事機會大嗎？若沙地阿美成功來港上市，料對港交所(00388)的刺激作用有多大？本港和內地今日（6日）起全面通關，會否成為地產股新一波「北水南湧」的開端？內地投資者對香港房地產市場的關注度，有否如疫情前般熱切？中國中免(01880)發業績快報，受疫情影響門店營運，拖累全年少賺四成八至約50億人民幣，但預計隨著內地防疫政策優化，預料今年銷售明顯回升；比比如何分析中免等疫情受惠股的前景？

 

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