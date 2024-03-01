「落葉歸根——東華三院原籍安葬服務與文化遺產保育」研討會 見證歷史、傳承文化

華人重視落葉歸根的傳統，但早期不少華人為謀取生計離鄉別井，在異鄉死後卻未必得到妥善安葬，更遑論故土長埋。從十九世紀末至二十世紀中，香港東華三院曾為全球華人提供原籍安葬服務，協助數以十萬計遠涉重洋的先僑完成落葉歸根的夙願。東華與海內外華人組織緊密聯繫，建立了一個長達大半個世紀的寰球慈善網絡，於近代華人移民史、中國近代史及香港歷史進程中，均意義非凡。

東華三院作為這段重要歷史的見證人，獨家保存許多與原籍安葬服務相關的珍貴文物、文獻以及超過120年歷史的法定古蹟東華義莊，佐證這段昔日以香港及東華為重要中轉站的歷史。

為使更多人認識當中的歷史文化，東華三院將舉辦為期兩天的「落葉歸根——東華三院原籍安葬服務與文化遺產保育」研討會，邀請多位本地、國內及海外的專家及學者就「華人出洋與香港」、「原籍安葬服務」、「歷史的追尋」及「文化遺產的保育」四大專題，分享及探討相關的研究成果。

此外，東華三院預計於2024年5月至7月在香港歷史博物館一樓大堂舉行展覽，透過珍貴文獻、文物和多媒體展示，回顧東華原籍安葬服務的歷史，以及進一步推動相關文化遺產保育及傳承。

研討會須預先登記，歡迎任何人士參與，一同回顧這段重要歷史，並傳承當中的文化。

活動以粵語進行，現場不設即時傳譯。

活動網頁：https://tungwahsymposium.etnet.com.hk/

立即報名：https://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=883

「落葉歸根——東華三院原籍安葬服務與文化遺產保育」研討會

日期：2024年3月22及23日（星期五及星期六）

地點：尖沙咀漆咸道南100號香港歷史博物館地下演講廳

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【第一天丨日期：2024年3月22日（星期五）】

▶第一節（上午9:40 至 下午12:55）

研討會開幕禮

主禮嘉賓：

東華三院主席 韋浩文先生、

古物諮詢委員會主席 蘇彰德教授，BBS，JP

專題分享：「華人出洋與香港」

主持：美國華僑史學者 吳瑞卿博士

講者：

香港大學香港人文社會研究所名譽教授 冼玉儀教授，BBS

香港中文大學歷史系客席教授 丁新豹教授，BBS

香港中文大學歷史系客席教授（禮任） 葉漢明教授

▶ 第二節（下午2:30 至 下午5:30）

專題分享：「原籍安葬服務」

主持：東華三院檔案及歷史文化辦公室主管 史秀英女士

講者：

香港史研究者 高添強先生

香港城市大學中文及歷史學系教授兼系主任 程美寶教授

香港史學會總監 鄧家宙博士

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【第二天丨日期：2024年3月23日（星期六）】

▶ 第一節（上午10:00 至 下午12:55）

專題分享：「歷史的追尋」

主持：東華三院檔案及歷史文化辦公室主管 史秀英女士

講者：

美國華僑史學者 吳瑞卿博士

香港中文大學香港亞太研究所名譽研究員 雷競璇博士

五邑大學廣東僑鄉文化研究院教授 譚金花教授

▶ 第二節（下午2:30 至 下午5:30）

專題分享：「文化遺產的保育」

主持：美國華僑史學者 吳瑞卿博士

講者：

東華三院行政總監 蘇祐安先生，MH，JP

香港歷史博物館總館長 伍志和先生

三藩市中華總會館商董及歷史文物委員會主任委員 李殿邦先生

研討會閉幕禮（下午5:30 至 下午5:45 )

嘉賓：

東華三院第五副主席暨檔案及歷史文化委員會主任委員 伍怡先生

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「落葉歸根——東華三院原籍安葬服務與文化遺產保育」展覽

日期：2024年5月至7月 ( 確實日期將於活動網頁公布 )

地點：尖沙咀漆咸道南100號香港歷史博物館一樓大堂

開放時間：

星期一、三、四及五：上午10時至下午5時45分

星期六、日、及公眾假期：上午10時至晚上7時

星期二 ( 公眾假期除外 ) 休館

特備節目：設有特備節目，詳情請瀏覽香港歷史博物館或東華三院檔案及歷史文化辦公室網頁。

註：上述開放時間只供參考，請以香港歷史博物館網頁所列時間為準。

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