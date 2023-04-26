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林世雄:就引入「雲巴」進行調研，審視可行性

26/04/2023

　　行政長官李家超日前與立法會大灣區訪問團參觀比亞迪汽車基地，有議員建議在東九龍引入內地「雲巴」運輸系統。運輸及物流局長林世雄在前廳交流會後表示，局方對引入「雲巴」持開放態度，將與比亞迪汽車基地聯絡，取得營業、安全、操作等數據作調研，審視「雲巴」在香港運作的可行性。


　　民建聯顏汶羽引述林世雄指，當局認為內地的「智軌」、「雲巴」及「BRT」運輸系統適合在香港不同地區應用，進行不同研究，過去數周亦已與比亞迪汽車基地作詳細交流，正研究走火系統、爬波能力，建造成本、上落客流量等。


　　顏汶羽提到，若政府引入「雲巴」，應使用最多八卡的版本，否則若只用兩卡，與一部巴士的載客量分別不大。他希望當局盡快公布方案及相關的時間表、建造費及營運模式等。


　　工聯會立法會議員鄧家彪表示，與運輸及物流局官員交流後，感覺對方似乎並非偏重雲巴的技術，因為涉及不同考慮，例如雲巴車卡只得一道門，乘客上落車的效率不夠高。他希望局方實事求是，將早前大灣區訪問團考察中所得的最好元素加入政策中。

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