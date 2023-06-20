李家超:慶祝七一回歸將舉辦不同免費活動及優惠

行政長官李家超於行政會議前記者會表示，還有一周就是回歸祖國的26周年，也是本屆政府上任一周年，香港克服疫情，走出疫情陰霾，全面把握各種機遇，舉辦了大少展覽和活動，例如開心香港、你好香港活動等，帶動消費，訪港人數也超過1000萬大關，第一季GDP增長扭轉局勢，失業率3%；收入中位數上升2.1%，預計香港經濟今年增長3.5至5.5%，認為整體氣氛開心熱鬧，信心多了。



他表示，7月1日政府和公營機構會推出一連七日優惠活動，包括康文署的設施、大部分泳池可以免費使用、文化博物館、科學館、藝術館、九龍文化區M+等地方都可以免費進入，另外還可以一連五日免費乘搭電車，以及有1000間餐廳推動優惠，相關部門會之後推出優惠詳情，希望市民可以開心慶祝回歸。

七一任何活動要按法律進行，不容許被騎劫

李家超補充，相信推出一系列優惠和活動慶祝回歸日子，可以令市民開心，但任何活動都講求法律，過去兩年的七一都被人「騎劫」、破壞氣氛，當局不能掉以輕心，有關人士犯法都會追究法律責任，任何活動都要按法律進行，不容許被騎劫，希望在興經濟大前提下，共同慶祝回歸日子。

撰文：經濟通採訪組

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