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QS大學世界排名本港6院校下跌，國際研究網絡最差

28/06/2023

　　英國高等教育排名機構Quacquarelli Symonds(QS)世界大學排名2024結果顯示，本港7間上榜大學，5間大學位列百強，有6間排名均下跌。


　　美國麻省理工學院蟬聯排名第一，英國劍橋大學保持第二名，英國牛津大學排名第三。排名採用學術聲譽、僱主聲譽，以及論文引用次數等指標，今屆新增可持續性、就業結果以及國際研究網絡的指標，為來自104個地區共1499間院校排名。


　　香港大學排名是全港最高，與新加坡南洋理工大學並列第26位，但排名較去年跌5位。中大排第47，較去年跌9位。科大就排第60位，較去年跌20位。理大排名不變，排第65位，城大的排名就由去年的第54位，跌至第70位。

*本港院校在國際研究網絡指標排名最低*

　　本港院校在新增的國際研究網絡指標排名最低，港大最高僅排第355位，只得42.7分；本港院校在僱主聲譽指標表現亦較遜色，港大最高排第159位。　


　　港大表示，確信透過實踐港大勾劃的未來願景藍圖，致力成為亞洲的世界級大學，將更進一步提升港大在國際間的聲譽。中大表示，排名榜使用不同的評分方法，亦會不時更新，全球高等教育界仍在從疫情中恢復，非本地學生流動和國際教師招聘等一系列因素均受影響。科大指會以此作為參考，從而改善。理大也表示會作為參考，不斷求進。

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