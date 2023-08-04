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海關打擊派對房間提供侵權卡拉OK歌曲，兩人被捕

04/08/2023

　　香港海關昨日在觀塘、荔枝角及屯門採取代號「喜鵲」的執法行動，打擊派對房間經營者在業務過程中提供侵權卡拉OK歌曲予顧客使用的違規活動，共檢獲9套用作播放懷疑侵權歌曲的卡拉OK播放機、一套載有懷疑盜版電子遊戲的遊戲機套裝和一批電視及影音器材，估計市值共約22萬元。


　　行動中，海關拘捕兩名男子，年齡為20歲及24歲，兩人均為員工，他們涉嫌觸犯《版權條例》。案件仍在調查中，兩名被捕人士現正保釋候查。


　　海關早前根據情報分析，並在版權擁有人的協助下，鎖定多間涉嫌於業務過程中管有和提供侵權卡拉OK歌曲予顧客使用的派對房間。海關人員遂於昨日採取執法行動，在觀塘、荔枝角及屯門突擊搜查九間派對房間，並檢獲該批懷疑侵權物品及相關器材。


　　海關提醒營商人士必須遵守《版權條例》，如有需要在業務過程中使用音樂視像紀錄，可向版權持有人查詢相關事宜。


　　根據《版權條例》，任何人在未獲版權擁有人的特許下，為任何貿易或業務的目的或在任何貿易或業務的過程中，管有版權作品的侵犯版權複製品，以期令任何人可使用該侵犯版權複製品，即屬違法，一經定罪，最高可被判每件侵權物品罰款5萬元及監禁4年。

 

撰文:經濟通採訪組

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