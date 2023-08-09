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大學聯招遴選結果公布，近九成人獲派首三志願課程

09/08/2023

　　大學聯招(JUPAS)今日(9日)放榜，約4萬名申請人中，有4成人獲8間資助大學和都會大學錄取，比例與去年相若；而獲取錄的人中，有約9成人獲派首3志願。4名應屆文憑試狀元之中，僅1人表明將入讀劍橋大學自然科學，其餘3人均決定留港讀醫，其中2人入讀港大，包括在放榜前夕才放棄負笈海外的德望學校女狀元，中大則取錄1名狀元。

約1.5萬人考入8大或都大

　　聯招「正式遴選結果」將於今晨9時網上揭盅，今年有39948名考生參與大學聯招，在經歷9年下跌後，止跌回升425人、按年微升約1%。


　　大學聯招處已經第2年沒有公布獲派學士課程人數，僅披露有16149名考生經聯招獲派學位；在扣除教大高級文憑課程預計330學額後，推算餘下約15819人獲8間資助大學或都大學士學位課程取錄，佔聯招生39.6%，按年略升0.31個百分點；整體89.7%考生獲首3志願(Band A)課程取錄，上述兩個比例均創歷屆文憑試新高。另有3692人獲派「指定專業/界別課程資助計劃」(SSSDP)自資學士課程。

 

撰文：經濟通採訪組

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