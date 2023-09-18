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田北辰倡向行夜市市民派消費券，商場指周末人流增加

18/09/2023

　　政府推出「香港夜繽紛」的一系列活動，推動夜經濟發展。批發及零售界立法會議員邵家輝表示，上星期五晚(15日)曾到觀塘區一個商場，他認為晚上人流多，加上有表演，市民都欣賞有關活動，但未必每間店舖都延長營業時間，估計可能是基於人手不足。他建議政府應該更聚焦，例如集中在某些時段及某些商場延長營業時間，而非全港商場都延長。



議員倡派發夜市消費券

　　邵家輝指，補充勞工優化計劃由申請至審批至少要3個月時間，建議短期內可考慮放寬容許在港讀書的過萬名內地生就業限制，一方面可令他們對香港更有歸屬感，同時可填補人力不足。


　　實政圓桌立法會議員田北辰表示，只要有生意，相信人手方面便可配合，他認為要令港人留港消費，一定要有誘因，他提出應該向行夜市的市民派發消費券，面值最少50元，政府和商場各承擔一半金額，每晚8時半開始在各商場派發，並指定要即晚使用。

商場指周六停車數目多2成
　　
　　美麗華集團首席營運總裁陳宗彜表示，旗下在尖沙咀的商場推出夜市優惠後，有2成商戶嚮應延長營業至凌晨12時，從停車場的停車數目來看，星期六(16日)夜市多了2成，估計人流有所增加，但他認為在尖沙咀及銅鑼灣等遊客區，欠缺布置，街道較暗，影響消費氣氛。

 

撰文：經濟通採訪組

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