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林作被捕 | 林作遭警方拘捕涉JPEX案，「林作炒幣」被搜查，警接逾千人報案

18/09/2023

　　警方今早（18日）拘捕網絡KOL林作，涉嫌與早前證監會點名警告的虛擬資產交易平台JPEX案件有關，警方到他在中環皇后大道中的加密貨幣場外找換店「林作炒幣」搜查，有消息指，另一名涉嫌經營加密貨幣找換店的網絡KOL陳怡亦涉案被捕。

 

（網上圖片）

 

　　網上流傳圖片，可見陳怡位於永安廣場的辦公室被圍封，有商場職員在外把守。據悉，有警員到了曾為JPEX宣傳、KOL東館創辦人蔡曉東（東記）位於堅尼地城辦公室調查，亦有消息指，警方以涉嫌串謀詐騙拘捕林作和陳怡，逾千人報案。

 

林作「割席」仍被捕

 

　　在香港曾經一度大肆宣傳的虛擬資產交易平台「JPEX」，上周被證監會點名「JPEX」屬無牌經營，證監會亦警告，「JPEX」透過社交媒體網紅及場外虛擬資產貨幣兌換商積極地向香港公眾推廣該平台的服務和產品，所使用的手法存在眾多可疑之處。隨後網上一度傳出JPEX 8小時內無法提取資金；亦有用戶指出JPEX將提款額度最高限制1000 USDT美元穩定幣，同時提幣手續費改至999 USDT，即散戶最多僅能出金1美元。

 

　　其後網紅「幣少爺」黃鉦傑以及曾宣稱申請成為JPEX合夥人的林作等人亦紛紛發文「割席」，而今次事件亦牽涉到多名藝人，包括張智霖以及莊思敏等人，林作早前更表示，透過律師聯絡警方，並在上周到灣仔警總，向警方提供線索，協助受影響人士「討回公道」，但據了解，警方以涉嫌串謀詐騙拘捕林作，預計除林作外將會有更多人被捕，亦有立法會議員表示接獲約30名投資者求助，估計合共涉款逾億元。

 

金管局籲提防聲稱「銀行」虛擬資產機構

 

　　金管局呼籲市民提高警覺，小心聲稱為「銀行」或聲稱其產品為「存款」的虛擬資產機構。與此同時警告有關機構這些行為可能違反《銀行業條例》，亦提醒市民，非香港銀行的虛擬資產機構不受金管局監管，而存放於該等機構或平台的款項亦不受香港存款保障計劃保障。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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