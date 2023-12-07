林作被捕 | JPEX案懶人包(不斷更新)

自9月13日證監會指出虛擬資產交易平台JPEX有可疑之處，隨後事件持續發酵，周一(18日)起更出現多人被捕情況，包括網紅林作、陳怡等人。本網為讀者製作「JPEX案懶人包」，讀者可一覽JPEX事件發生過程。





2023年9月13日:

（SFC官網圖片）

證監會表示，留意到一家名為「JPEX」的虛擬資產交易平台，透過社交媒體網紅及場外虛擬資產貨幣兌換商積極地向香港公眾推廣該平台的服務和產品，所使用的手法存在眾多可疑之處。證監會闡明，JPEX集團旗下的實體一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。(SFC新聞稿)

同時，證監會列舉「JPEX」6大可疑之處，包括部分產品提供極高回報、網站內容與事實不符。



2023年9月13日:



JPEX無法提取資金，JPEX將提款額度最高限制1000 USDT美元穩定幣，同時提幣手續費改至999 USDT，即散戶最多僅能出金1美元。證監會回覆傳媒查詢時表示，會轉介警方跟進。

(網上圖片)

而曾為JPEX合作夥伴的林作及幣少迅速發文「割席」，曾宣稱申請成為JPEX合夥人的林作，在社交平台發帖文指，今日OTC將不會進行任何工作；「幣少爺」黃鉦傑，亦於其社交平台發文「割席」。他發表聲明指，以後不會再提及證監會指示所提及的交易所，惟點位分析依舊定期分享。(幣少2018年深水埗撒錢案)

2023年9月15日:

JPEX與證監會發生「羅生門事件」，JPEX於14日發聲明，鑑於平台需視乎證監會所發出的聲明，平台已經就此成立專案小組，成員將由專業的法律界人士、金融界所組成，並商討未來的發展方向以進行調整，並等待證監會回覆進一步的指引。不過，證監會回應查詢時稱，自證監會於9月13日就JPEX發出警告聲明以來，JPEX從未與證監會接觸；由於事件可能涉及欺詐，證監會已向警方轉介案件。

上午08:00

協同通信(01613)公布，注意到近期證監會對名為「JPEX」的VATP發出警告聲明的市場消息，該集團澄清未曾且並無以任何方式參與JPEX VATP的營運。(協同通信公告)

該集團又指，有關與JPEX等所訂認購及股東協議的若干先決條件未於限期前達成，故協議已於6月30日失效，對其現有業務營運及╱或財務狀況並無重大不利影響，將尋求機會擴展業務營運，並已為繼續開拓VATP業務物色合適的服務供應商及合作夥伴。

2023年9月18日:

上午09:30

「JPEX」宣布，將於今日(18日)凌晨零時，下架理財頁面的所有交易，屆時用戶將無法進行任何新的理財訂單，而舊有進行中的理財訂單，會維持至產品結束的日期，以領取收益。

上午10:30

警方拘捕網絡KOL林作，涉嫌與早前證監會點名警告的虛擬資產交易平台JPEX案件有關。警務處處長蕭澤頤表示，警方接獲證監會轉介，指JPEX懷疑涉及詐騙；共接獲至少83人報案，涉款約3400萬元，案件由警方商業罪案調查科跟進。

（網上圖片）

下午12:20



有立法會議員接獲約30名投資者求助，估計合共涉款逾億元。

下午15:40



另一名涉嫌經營加密貨幣找換店的網絡KOL陳怡亦涉案被捕。網上流傳圖片，可見陳怡位於永安廣場的辦公室被圍封，有商場職員在外把守。據悉，有警員到了曾為JPEX宣傳、KOL東館創辦人蔡曉東(東記)位於堅尼地城辦公室調查。有消息指，警方以涉嫌串謀詐騙拘捕林作和陳怡，逾千人報案。(相關新聞)

下午19:18

虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙事件，警方拘捕4男2女，涉嫌「串謀詐騙」，現正被扣留調查。截至今日下午2時，警方共接獲1408人就事件報案，涉款約10億元。警方指，不排除有更多人被捕。(相關新聞)

立法會選委界議員吳傑莊接獲代表一批投資者的30宗求助，涉及金額逾億元。有投資者指3月開始投資JPEX以來未有領取收益，直至證監會上周出聲明指JPEX未獲發牌後，就再不能領取收益(即出金)，損失金額達六位數。



下午20:00



JPEX發表聲明指，政府宣布未來發展WEB 3.0項目時，平台一直與香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)保持溝通，但證監會卻並未實踐承諾，對JPEX卻不斷施以不公平的對待；證監會發表一份針對JPEX的聲明後，導致平台所合作的第三方造市商惡意鎖定資金，並出現經營困難的情況；而平台亦曾向證監會索取指引，但證監會則回覆指已交由警方處理。(相關新聞)





2023年9月19日:

上午09:52



行政長官李家超出席行會前見記者指，很關注虛擬資產交易平台JPEX的案件，警方已作出拘捕行動，他已要求證監及警方今日下午會見傳媒，向市民和傳媒講解事件。

李家超表示，就虛擬資產發展，特區政府的政策是要有有效的監管制度保障投資者，有關資訊發放要公開透明，並重視和推行投資者教育，確保公眾充分掌握這些資產的風險和運作情況。JPEX事件反映監管的重要性，投資者必須投資在受監管、有牌的交易平台。

下午14:23

警方今日下午4時舉行記者會，簡介一個打擊串謀詐騙的拘捕行動。商業罪案調查科高級警司孔慶勳、警司李慕賢、署理總督察麥偉光及證券及期貨事務監察委員會代表將會出席。

下午15:16

虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙事件，警方公布再拘捕多2人，至今共拘捕4男4女。商業罪案調查科和證監會代表下午4時會召開記者會交代案件詳情。

下午16:15

（Celia攝）

商業罪案調查科高級警司孔慶勳表示，在本月13日，證監會就「JPEX」虛擬資產交易平台發相關聲明，警方在翌日收到證監會的轉介並馬上作出跟進，並設立相關熱線，截至昨晚10時，警方已接獲1641宗報案，涉款達12億元。

她又指，警方公布再拘捕多2人，令被捕人數增至8人，合共拘捕4男4女，包括可疑公司的負責人及場外找換店(OTC)店主。

下午16:39

商業罪案調查科署理總督察麥偉光表示，商業罪案調查科在9月18日成功搗破一個虛擬資產交易平台相關的詐騙集團，行動中一共拘捕了8人，當中包括4男4女，年齡由22歲至52歲，因涉嫌串謀詐騙被捕，調查仍在進行中，不排除會有更多人被捕。

（Celia攝）

麥偉光指出，警方在行動中搜查約20個處所，檢獲約800萬元現金以及與JPEX相關的文件等，又指商業罪案調查科正在進行財富調查，成功凍結銀行結餘約1500萬元，亦正執行相關程序凍結3個物業，市值約4400萬元，警方會考慮充公上述總值6700萬元的可疑犯罪所得。

商業罪案調查科警司李慕賢表示，自證監會9月13日發出警告後，9月14日轉介至警方，並開始收到市民無法從JPEX提取虛擬資產，有理由相信涉案人觸犯串謀詐騙，調查行動尚未結束，又指JPEX涉嫌利用誇張失實手法吸引投資者。

商業罪案調查科高級警司孔慶勳表示，已報案人士中，涉款最多的投資者入金額達4000萬元。她續指，JPEX利用廣告、社交媒體、場外找換店、KOL宣傳，以推廣平台服務，聲稱低風險高回報，而案中受騙市民不少都欠缺虛擬貨幣投資經驗，形容JPEX所宣稱的回報「好得難以置信」，而部分苦主更將加密資產的「私鑰」交予JPEX。





下午17:03





（Celia攝）

就虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙事件，警方行動中一共拘捕了8人，當中包括4男4女。商業罪案調查科警司李慕賢指，被捕人有份參與誘騙投資，有理由相信該等人知道是一個騙局，正循串謀詐騙方向調查。被問到有協助JPEX宣傳的名人離港，李慕賢指如有人在香港犯法，警方會追查到底，或引渡涉案人士回港。

商業罪案調查科高級警司孔慶勳指，目前其中一個調查方向是會見受害人，暫時所知損失金額最大的一宗報案涉及4000萬入金。

被問到JPEX去年被列入無牌公司及可疑網站名單後，仍可繼續交易，證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣指，當時證監會未有任何能力監管，希望將JPEX放上清單後，提醒投資者有所警惕，亦多次進行投資者教育活動。她又指，在證監會發警告聲明點名提乃前，JPEX並沒有與證監會聯絡。

而被問到會否公布申請中的平台名單，黃樂欣認為做法不恰當，因害怕投資者以為那些平台是受監管、可信的。

2023年9月20日



上午 08:45

日前商業罪案調查科就虛擬貨幣交易平台JPEX等相關人士進行拘捕，JPEX昨晚在網頁發表聲明，稱警方及證監會指其已停止平台交易運作的言論屬嚴重誹謗，罔顧事實，強調平台所有交易功能一直正常運作，現階段只是配合香港法例，逐步將理財項目等功能下架。



該公司又列出部分電郵截圖，稱去年4月至今年8月一直有同證監會溝通，而非對方稱從未就申請事宜聯絡。對於當局質疑平台發行JPC虛擬幣，JPEX稱該虛擬幣在世界多個交易平台上架，而非只在JPEX，質疑為何只是針對JPEX平台，再次重申平台會繼續營運，緊急提幣申請專責小組，將繼續為用戶提供優先提幣的協助。

至昨晚8時，周一（18日）被捕的林作獲准保釋，據了解，保釋金達數十萬元，10月下旬須再到中區警署報到；而另外7名被捕人士亦獲准保釋。現場所見，未見林作從正門離開，有指其友人裕美在正門引開記者，而他則從後門乘律師車輛離開。

上午 09:50

港鐵(00066)澄清指，在香港站介乎中環站連接通道的JPEX廣告照片，查明攝於去年3至4月之間，另一張照片則在前年10月於旺角站拍攝。而自去年6月起，港鐵網絡內再沒有JPEX的廣告。

就最近的關注，港鐵指出，已提醒廣告代理公司作出檢視，進一步加強監察，亦會就事件與廣告代理公司，及配合相關機構按照法例跟進。(相關新聞)

上午 10:32

會計界立法會議員黃俊碩在電台節目上表示，規管虛擬資產的法例在6月1日生效，相關法例目的是要規管相關活動，對投資者有更好保障，但發生今次事件，需要跟進是否要適時完善法例。他稱，法例設有一年過渡期，若JPEX無意於期內申請牌照，是否應將業務逐步結束，而並非擴展，因此關注其真正意圖有否涉及詐騙成分。(相關新聞)

下午 13:27

數碼港系統早前遭黑客入侵導致資料外洩，網上加密貨幣交易平台JPEX涉及無牌經營。創新科技及工業局局長孫東表示，隨著科技進步，犯罪分子的手法愈來愈高明，當局有必要在各個方面加強法律及法規規管，其中數碼港事件，實際上讓全社會敲響了一次警鐘。(相關新聞)

下午 16:57

選委界立法會議員吳傑莊表示，已收到近100名JPEX投資者求助，主要有關JPEX平台並非如其聲明指正常運作。他引述投資者表示，在平台提取金錢，數日前每1000元要交999元手續費，減至要付960元，認為JPEX平台並非正常運作，因為要「出金」而支付的費用並不正常。

民建聯主席李慧琼、選委界議員陳仲尼及會計界立法會議員黃俊碩已去信立法會財經事務委員會主席，指事態嚴重及憂慮新監管制度或有灰色地帶令不法之徒有機可乘，要求在10月9日會議加插議程討論JPEX事件，讓證監會官員出席解說，避免同類事件再次發生。(相關新聞)

下午 17:03

JPEX涉嫌詐騙案至今拘捕8名男女，包括KOL林作及陳怡。陳怡今午上載一條19分鐘，題為「我在拘留所的一天，保釋金100萬」影片，描述兩日一夜在羈留室的情況，並直言不能提及JPEX案情，及呼籲支持者不用擔心其個人安全。

她批評證監會做法，在較早前記者會上並未提出實質證據，而且字眼含糊，強調最後她不會讓證監會「如願以償」，即使拘留過後，立場亦不變。

她在片末重申立場，稱一直以來所拍的影片，亦是同一方向。

陳怡表示，證監會「落Order」指串謀詐騙，警方亦不知道事件來龍去脈，只是「收Order做事」，認為警方需要交差，所以她非常配合調查。(相關新聞)

下午 20:00

JPEX平台收到大量香港地區用戶反映，使用香港電訊服務供應商1010及CSL的用戶並不能正常進入平台的手機應用程式。客戶需要使用VPN才能登入。

下午 21:00

（JPEX官方網站）

JPEX再推出「DAO持份者分紅方案」，平台將會對外發放49%的DAO持份者分紅，總價值約為四億USDT供大家進行認購兌換。現有用戶可以目前存放於平台內的資產以1:1 比例進行DAO持份者分紅兌換。

為了能確保各DAO持份者的資產可以獲得足夠的分紅收益，平台會於一年後（即2024年9月20日後）﹐由平台提供以原始兌換價的30%進行回購的選項，而於兩年後（即2025年9月20日後）可以兌換價100%進行回購﹐屆時會提供詳細頁面供用戶自行選擇兌換。

平台用戶可以於 2023年9月21日參與公投﹐用戶可於公投頁面中進行投票決定是否執行上述方案。

2023年9月21日

上午 08:39

虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙事件，再有人被捕。警方表示，再拘捕多3名涉案男子，年齡介乎25至32歲，涉嫌「串謀詐騙」。3人現正被扣留調查，案件至今共拘捕7男4女。截至昨日下午5時，警方共接獲2086名受害人報案，當中涉及金額約13億元。警方說，調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。(相關新聞)

（JPEX官方網站聲明）

另外，上周三（13日）遭證監會點名批評以不當手法經營的JPEX在深夜在網站發聲明，指香港地區的電訊服務供應商，已應證監會要求封鎖了公司的手機應用程式及官方網站，形容該做法無理，並凸顯對平台的偏見和不公平對待。JPEX稱，網頁版仍運作正常，手機用戶可透過VPN進入網站和應用程式。

消息稱，警方接觸了香港所有電訊商，希望暫停用戶連接至JPEX App，相信除了csl及1010，其他電訊商接下來也有類似做法。消息人士補充，以往警方亦有類似做法，會主動接觸網絡供應商，協助阻止用戶瀏覽或存取部分網站。(相關新聞)

上午 09:46

虛擬資產交易平台JPEX連日來高調反駁證監會以及警方指控，證監會於昨日晚上發聲明指，證監會對於JPEX違反《證券及期貨條例》和《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的保密條文，公開其與該會法規執行部之間的機密通信一事，深表遺憾。(相關文章)

證監會表示，JPEX宣稱是虛擬資產交易平台，並且不受規管，而自2022年3月起，證監會便一直密切注視該平台，並開始就該平台涉嫌作出的虛假及具誤導性陳述和無牌活動進行查訊。由於JPEX一直採取不合作態度，且未能就該會的要求作出實質回應，故該會隨後於2022年7月將JPEX列入證監會的無牌公司及可疑網站名單。

上午 10:20

虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案，續有新發展。據《明報》報道，JPEX在澳洲取得牌照的公司「JP-EX CRYPTO ASSET PLATFORM PTY LTD」周二（19日）已向當地監管機構澳洲證券與投資委員會(ASIC)申請自願撤回註冊(voluntary deregistration)。

據報道，該公司在申請文件中聲明，公司資產價值少於1000澳元（約5020港元）(相關文章)

下午 16:19

(網上圖片)

據傳媒引述消息指出，曾拍攝JPEX代言廣告的藝人張智霖，今早協助警方調查，進行錄影會面，並已離開灣仔警察總部。(相關文章)

下午19:00

虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙案，行政長官李家超出席金融服務界國慶酒會致辭時表示，非常關注事件，顯示了投資在有領牌照及接受監管虛擬資產平台的重要性，強調要實行有效監管制度，發放有關訊息要公開透明，亦要重視和推行投資者教育。

他表示，虛擬資產是相對新的投資發展，投資者教育十分重要，金融服務界亦有重要角色，在向投資者推介任何產品時，尤其是虛擬投資產品，要將風險知會投資者，以助他們作出正確投資決定。(相關文章)

2023年9月22日

虛擬資產交易平台JPEX案，藝人張智霖曾擔任JPEX香港區品牌大使，其經紀人公司昨晚（21日）發出聲明指，張智霖於9月19日獲邀助查；而去年3月張智霖為JPEX拍攝廣告及硬照，但由於JPEX被證監會列入「無牌公司及可疑網站名單」，故於去年9月終止合作。

按照協議，任何人仕在未得公司批准授權下均不得使用/公開發布在合作期間拍攝製作含藝人肖像及/或聲音之廣告片、平面硬照、拍攝花絮及任何相關之物料。公司現嚴正要求任何人土在未經授權下，不得作出任何發布、上載或轉載等侵權行為。公司將對此保留一切法律追究權利。(相關文章)

JPEX昨晚向用戶發信息，指平台被香港地區的電訊服務商全面封鎖，導致使用香港電話登記註冊的用戶，無法收取短訊驗證碼，用戶可透過緊急方式，用登記電話號碼最後6個數字做驗證碼提幣，並立即將帳戶綁定電子郵件，確保資產安全。

JPEX續指，正努力解決當前問題，雖然面臨巨大挑戰，並不斷受證監會阻撓，但不會因為今次不可逆轉的政策風險而倒下。(相關文章)

上午 03:46

藝人莊思敏，今晨（22日）約3時半帶著一個行李箱，離開警察總部。莊表示，昨晚由馬來西亞返港，「主動協助調查，交待整件事，其他不便透露，已交由律師處理。」(相關文章)

上午 09:49





虛擬資產交易平台JPEX案，警方表示，截至下午5時，共接獲2197名受害人報案，當中涉及金額約13.7億元。

其中獲保釋外出的林作，於其社交媒體Instgram上發布帖文，宣稱將會在今日下午3時，召開緊急記者會。(相關文章)

上午 10:37

虛擬貨幣平台JPEX案持續發酵，立法會金融服務界議員李惟宏昨日在出席一個酒會後表示，近期JPEX事件證明香港建立一個健全虛擬資產發牌制度是正確的。他呼籲公眾使用持牌機構及信譽良好的公司，不要輕易相信沒有持牌的所謂網紅或投資專家，強調沒有任何投資產品是有極高回報而完全沒有風險的。有關投資理財問題，建議公眾找相熟的持牌人士徵求意見。(相關文章)

上午 11:34

涉嫌詐騙的虛擬資產交易平台JPEX，在澳洲登記的公司正申請自願取消註冊。會計界立法會議員黃俊碩表示，撤銷註冊是令公司結業的簡單方法，關注對方在重要時刻遞交自願撤銷，可能令香港苦主申索時會相對困難。(相關文章)

下午 15:07

獲准保釋的林作今日在其位於麥當勞道的居所召開記者會，他稱暫時未被警方控告；其位於中環的辦公室已經在前日(20日)終止租約，所有業務已經終止。

林作表示，明白很多人對事件十分苦惱，他本人更需面對更多苦惱，但他選擇積極樂觀地面對。他稱，很多事情想做和作出幫助，但基於事件仍在刑事調查中，希望能獲得清白之身後，會在能力範圍內、法律容許下提供幫助。他強調，會盡力協助相關執法機構，直至事件水落石出。

林作稱，經諮詢法律意見後，由於案件仍在調查當中，暫時未能就案情任何方面進行評論。記者會上多個關於案件、其他被拘捕人士等提問，他均無作出回應。

(Ronald攝)

下午 15:43

被問到有否後悔接觸JPEX，林作回應稱，事情已發生便要勇於面對，盡自己所能解決，自己絕對有承擔。他又提到，其母親對事件非常擔心，在傳統家長的角度，現時情況已經很嚴重，不是每個華人熟悉「無罪假定」這個普通法概念，所以她非常擔憂，稱「好唔好意思」。至於母親會否經濟支援他，他稱會自己面對事件。

林作憶述，他今年上半年醉心於保險事業，6月離開保險公司，當時在同一地點召開記者會，當時大家已覺得「十分大鑊」，怎料短短3個月時間內又發生今次事情，直言是「低處未自低」。他又提到，兩次召開記者會中間，做了一次視網膜手術，至今視力未恢復，而且再拔掉4隻智慧齒，相當痛苦。中環的辦公室於9月9日才舉行開幕儀式，短短不足兩星期就結束，稱「若大家嘗試代入，就知道我的人生不容易」，但無論發生甚麼事情，都應該積極面對。

(Ronald攝)

對於未來會否繼續參與虛擬資產投資，林作指，這一刻已中止業務，租約亦已終止，現時已沒有從事任何有關業務，稱「將來如何？先面對今日，過好今日的日子，未來再算。」

至於當日離開警署時走後門，他回應稱「警民合作」，而在警署期間盡量配合及協助警方的調查。他形容事件絕不是小事，平日嬉皮笑臉的自己在此刻是嚴肅的，而自己在羈留室時是「思考人生的好時候」。(相關文章)

晚上 19:44

對於有報道指警方要求封鎖JPEX網站及應用程式，警方回應指，根據調查資料所得，警方有理由相信名為JPEX的虛擬資產交易平台是一個騙局，警方已經透過通訊事務管理局通知電訊持牌人，對有關網站按相關法例基礎，進行審視。持牌人須防止有關網站傳送或傳遞被利用作詐騙用途的訊息或暫停被利用作詐騙用途的服務，防止任何人進一步墮入騙局及蒙受損失。(相關文章)

2023年9月25日

上午 09:10

證監會宣布，將於今早（25日）11時就虛擬資產交易平台事宜會見傳媒，屆時證監會行政總裁梁鳳儀、法規執行部執行董事魏弘福(Christopher Wilson)及金融科技組主管黃樂欣均會出席。

上午 10:18

獨立股評人David Webb表示，JPEX顯然並無在證監會虛擬資產服務提供者(VASP)制度下獲得發牌，但認為港府不應通過證監會試圖監管加密貨幣交易，因為這只會為投機和高風險活動提供合法性。(相關文章)

上午 11:08





(Celia攝)



證監會行政總裁梁鳳儀表示，證監會將進一步加強信息發布方式，以及對現行措施進行四項優化，包括在網上公布4份虛擬資產平台名單，當中將新增申請者名單。(相關文章)

下午 15:11

證監會宣布進一步加強資訊發布，包括4項優化制度。立法會議員吳傑莊支持新安排，並已去信立法會內務委員會要求成立新的小組委員會討論Web 3與虛擬資產發展。(相關文章)

下午 17:05

立法會財經事務委員會主席林健鋒表示，財委會10月9日將開會討論虛擬資產交易平台的規管，已邀得證監會主席雷添良和行政總裁梁鳳儀出席。(相關文章)

2023年9月26日

上午 09:04

虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案，警方截至昨日下午5時，累計接獲2360名受害人報案，涉及金額約14.9億元。案件至今共有11人被捕，警方不排除有更多人被捕。(相關文章)

上午 10:30

虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案件，行政長官李家超再回應指，呼籲投資者在持牌平台投資，當局亦會確保發放的資訊盡量透明和清晰，推廣投資者教育。(相關文章)

下午 18:03

JPEX案有最新進展，警方今日表示再多一人被捕，案件至今，累計共12人被捕。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。



另外，截至今日下午5時，警方已接獲2392名受害人報案，當中涉及金額約14.97億元。(相關文章)

2023年9月27日

中午 12:00

保安局局長鄧炳強表示，已經就虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙的案件，拘捕12人，並接獲逾2392個舉報，已聯絡上超過300人，涉款近15億元。警方已搜查16間場外找換店OTC，檢獲800萬元現金，凍結超過7700萬元資產，包括物業和加密貨幣。



鄧炳強又表示，會全力調查案件，如果涉及身處外國的人，香港亦有機制尋求外國協助調查，當局會用一切方法，令犯法的人承擔後果。(相關文章)

下午 14:22

虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案，證監會曾表示公布虛擬資產交易平台申請者名單不恰當，其後宣布加強相關信息披露。證監會前主席梁定邦接受香港電台專訪時表示，當局早前解釋披露申請者名單，可能令公眾誤以為有關平台將受到監管，有一定理由，但公布名單是更好的做法，只要強調名單內的平台沒有持牌法定地位即可。(相關文章)

2023年9月28日

上午 09:24

虛擬資交易平台JPEX涉嫌詐騙案，再多3人被捕，至今共15人被捕。消息指，被捕人士包括場外找換店Unicoin女員工、活躍於社交平台的KOL「湘湘」，以及另一場外找換店Lupin的23歲男負責人。



警方表示，截至昨日下午5時，共接獲2407名受害人報案，涉及金額約14.99億元，不排除更多人被捕，會繼續聯絡涉案人士提供資料協助調查。(相關文章)

2023年9月29日

下午 13:44

無牌虛擬資產交易平台JPEX案持續發酵。據了解，香港警方與澳門司警採取聯合行動，再拘捕多人，連同今次行動，由本月18日至今，警方已累計拘捕約20人；當中2人在澳門被捕，涉嫌洗黑錢。警方商業罪案調查科將聯同財富情報及調查科，下午3時半舉行記者會交代案情。(相關文章)

下午 15:53

無牌虛擬資產交易平台JPEX案持續發酵，受害者不斷增加。警務處助理處長鍾詠敏表示，本港警方在本周二至周四，聯同澳門司警採取聯合行動，共拘捕4人，檢獲及凍結2400萬元資產，包括賭場戶口和大批現金。她指正全力追查虛擬資產的去向，已鎖定其他目標人士身份，但部分人已離港，警方會透過國際協作緝捕有關人士。(相關文章)

下午 15:55

香港數字資產持牌協會主席諸承譽在一聲明中指出，JPEX事件再次提醒建立一個能夠促進虛擬資產和Web3生態系統健康發展、確保虛擬資產平台的完整性及保護市場參與者和投資公眾的穩健的監管環境的重要性。他又指，儘管事件再次展示了非監管虛擬資產平台不當甚至欺詐性行為的風險和後果，但這不應影響香港就虛擬資產和Web3生態系統發展的整體規劃和路線圖。(相關文章)

下午 16:12

警方表示，過去3日聯同澳門司警採取行動，在澳門拘捕2名29歲男子，凍結820萬元賭場戶口款項和650多萬元現金和賭場籌碼。本港警方就在取得法庭手令下，到6個目標單位搜查，另外拘捕2名男子，並發現經碎紙機、火和漂泊水銷毁的文件，亦發現有JPEX字樣、未經授權的信用卡，但部分涉案人已經離港，警方表示會盡全力緝捕有關人士歸案。(相關文章)

下午 18:00

為了協助投資者更容易辨識在香港經營業務的可疑虛擬資產交易平台，並提高相關意識，證監會今天在其網站上發布了多份虛擬資產交易平台的名單，確保以清晰、透明和及時的方式發布有關虛擬資產交易平台的資訊。



這些名單包括：



(1)「持牌虛擬資產交易平台名單」列出獲證監會正式發牌的虛擬資產交易平台營運者的名稱

(2)「虛擬資產交易平台申請者名單」由今天開始列出牌照申請尚未獲證監會批准的虛擬資產交易平台營運者申請者（虛擬資產交易平台申請者）的名稱；本名單連同一份「有關牌照申請已被退回、拒絕或撤回的申請者名單」（被移除申請者名單），一併列出由於有關牌照申請已被退回、拒絕或撤回，因而從虛擬資產交易平台申請者名單中被移除的名稱

(3)「結業的虛擬資產交易平台名單」列出根據有關法例，須在指定限期內結業的虛擬資產交易平台營運者的名稱；

(4)「被當作獲發牌的虛擬資產交易平台名單」列出於2024年6月1日被當作獲發牌的虛擬資產交易平台營運者的名稱。

證監會特別提醒投資者，所有在虛擬資產交易平台申請者名單上的實體均未獲證監會發牌及未必遵守證監會的要求。發布該名單的主要目的為利便公眾判斷虛擬資產交易平台有否對其牌照申請的情況作出失實陳述（例如聲稱已提交牌照申請，但事實上並未提交）。

證監會提醒計劃向其申請牌照的虛擬資產交易平台，應遞交完備的申請及其他所需資料及文件，包括外部評估報告。未能符合標準的申請會被證監會退回，而有關虛擬資產交易平台申請者的名稱將從虛擬資產交易平台申請者名單被移除，並會加入被移除申請者名單。(相關文章)

2023年10月3日

上午 09:23

虛擬資產交易平台JPEX案，至今共18人落網。警方表示，截至昨天（2日）下午5時，警方共接獲2467名受害人報案，涉款約15.22億元。(相關文章)

2023年10月4日

上午 09:29

警方連日調查虛擬資產交易平台JPEX詐騙案。消息指，警方今日在屯門拘捕一名姓劉28歲男子，疑為詐騙集團成員之一，迄今累計19人被捕。(相關文章)

下午 12:26

消息透露，警方今日再拘兩名男子，分別是一名28歲姓劉的男子和一名29歲姓鄭的男子，他們分別在屯門和大埔被捕，令案件被捕人數增至20人。據悉，鄭姓男子是電視廣播(TVB) (00511)藝人鄭雋熹，警方鎖定他為詐騙犯罪集團成員之一，並到元朗南坑村拖走一架價值約180萬元的白色電動保時捷，相信為犯罪得益財產。(相關文章)

2023年10月5日

上午 09:22

虛擬資產交易平台JPEX分階段執行資產兌換持份者分紅方案，兩名用戶接受《Now新聞》採訪時透露，將聯同其他受影響人士提出民事索償，希望最少可以取回本金。(相關文章)

上午 10:03

證監會發聲明，稱與警務處已經成立了一個專責工作小組，以加強在監察及調查與虛擬資產交易平台相關非法活動方面的合作。(相關文章)

下午 19:17

虛擬資產交易平台JPEX案，消息指再多6名男子被捕，當中包括懷疑詐騙集團成員，以及虛擬資產找換店負責人及職員，他們介乎23至54歲。案件累計被捕人數增至26人。

據悉，被捕6名男子包括場外找換店（OTC）加密豹行政總裁及前董事、一名東館（Tung Club）職員、兩名賣幣袋鼠（Coingaroo）職員及一名JPEX集團成員。根據加密豹網頁，其創辦人兼行政總裁是被稱為「小龍Sir」的陳小龍。(相關文章)

2023年10月6日

下午 15:52

財經事務及庫務局局長許正宇在一節目中表示，無牌虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案件，反映不受規管交易平台的風險、有效監管及投資者保障的重要性。(相關文章)

下午 15:57

虛擬資產交易平台JPEX詐騙案，消息指，一名31歲懷疑是詐騙集團成員的男子在昨晚被捕，累計27人落網。(相關文章)

下午 16:27

證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣表示，當局在審批虛擬資產平台牌照申請的要求嚴格，會按照「相同業務、相同風險、相同規則」的原則，以制定監管要求。(相關文章)

2023年10月9日

上午 10:13

虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案，再多1人被捕，被捕人正被扣查。案件至今共有28人被捕，當中27人獲准保釋，他們須於本月下旬至12月下旬向警方報到。



消息指，外號「東記」的28歲男網紅蔡曉東，昨從外地經機場回港時被捕。據悉，其為「Hong Coin講幣」創辦人，2017年開始接觸加密貨幣，及後成立加密貨幣分析平台「Hong Coin講幣」，提供加密貨幣知識及投資策略，同時積極推廣加密貨幣，不時舉辦相關課程，學費高達數千元，亦曾宣傳JPEX平台幣JPC。(相關文章)

下午 16:27

畢馬威中國香港區金融管理諮詢總監詹斯堡稱，就香港加強保障虛擬資產投資者，以及鞏固其作為領先虛擬資產中心的地位，需繼續建立穩固而清晰的監管框架，並確保公眾和區塊鏈初創公司充分理解；確保政府、監管機構、投資者和公眾行動一致；監管機構需採取風險為本的方法，公開、公平地對待虛擬資產公司；專注於超越虛擬資產的創新應用，從而擴闊生態系統，貢獻實體經濟，以呈現實際價值。(相關文章)

2023年10月10日

下午 17:41

金融服務支付服務商FIS銀行方案經理馮凱琳表示，就曾接觸的銀行而言，JPEX事件並非各行的關注點，它們對虛擬交易仍持開放態度，事件並不影響其在相關計劃的信心。(相關文章)

2023年10月11日

下午 17:07

投資者及理財教育委員會一項調查顯示，過去一年，有96%零售投資者曾投資股票，24%曾投資基金，18%有投資債券，而曾投資虛擬資產及相關產品的有8%，高於2019年的1%和2021年的6%。18至29歲在職年輕人對虛擬資產的興趣更見濃厚，23%表示過去一年曾投資虛擬資產及相關產品，比例是整體受訪者約3倍，並錄得顯著的升幅（2019年為3%，2021年為12%）。(相關文章)

2023年10月12日

下午 17:09

虛擬資產交易平台JPEX案至今有28人被捕，被捕者之一「加密豹CryptoPARD」創辦人陳小龍今日召開記者會聲稱自己同為受害者，他本人以至整間公司損失數以千萬計，並指出會繼續配合警方調查，其店舖及課程也會繼續營運。(相關文章)

2023年10月17日

下午 16:08

科技大學工商管理學院的調查發現，9月中發生加密貨幣平台涉金融詐騙事件後，41%港人表示無意持有任何種類的虛擬資產，較事件發生前增加12個百分點。事件發生後，約20%受訪者表示未來有意持有虛擬資產，較事件之前減少5個百分點。(相關文章)

2023年10月27日

上午 08:56

警方在過去約兩周，就虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙案，再拘捕多8人，累計已有36人被捕，所有人獲准保釋候查，須於本月下旬至12月下旬向警方報到。警方表示，案件仍然調查中，不排除有更多人被捕。(相關文章)

2023年10月31日

上午 09:00

虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙案，繼續有更多受害人報案。警方表示，截至昨天下午5時，警方再接獲多4名受害人報案，累計有2599人報案，涉款約15.8億元。(相關文章)

上午 09:05

財經事務及庫務局局長許正宇昨天在立法會財經事務委員會上表示，因應市場對虛擬資產交易平台JPEX事件的關注，當局擬修訂場外交易所(OTC)營運法例，制定相關規管安排，稍後會展開公眾諮詢。(相關文章)

2023年11月27日

上午 09:06

警方繼續調查虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙案，過去近一個月繼續有受害人報案，截至昨天（26日）下午5時，累計有2623人報案，涉款約16億元。案件增至66人被捕，較警方上月底公布的多30人。(相關文章)

2023年12月7日

上午 10:40

警方繼續調查虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙案，至今共有67人被捕，較上月底多1人被捕。截至昨日下午4時，警方共接獲2629名事主報案，涉款約16.1億元。(相關文章)

2024年1月10日

上午 10:47

警務處處長蕭澤頤稱，JPEX案至今共有約2600名受害人，涉及金額超過16億元，拘捕67人，涉及複雜的調查工作。至於為何至今仍未有人被檢控，他解釋，需時調查受害人資金流向。(相關文章)

（不斷更新）

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！