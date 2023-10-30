施政報告 | 李家超:減辣旨在推動市場流動性，樓價由市場決定

行政長官李家超接受報章專訪時表示，《施政報告》宣布樓市「減辣」是因為現時市況與當年推出有關需求管理措施時已有不同，未再出現炒賣和樓價不合理飆升的現象，而「減辣」旨在推動市場的流動性，樓價仍要由市場決定。



《施政報告》提出成立「解決劏房問題」工作組，10個月研究取締劣質劏房的方案。李家超指出，劏房已變成產業，要確保提供劏房的業主不能剝削，要作出產業導向，解決劏房問題不能一蹴而就，不能令劏房戶感到焦慮，工作組將會探訪劏房住戶。



李家超:須為公務員制度明確焦點與權責



《施政報告》提到公務員的能力和效率是政府服務的成功關鍵。李家超指，要充分調動公務員隊伍的主動性，切實做到權責清晰，讓部門對工作有擁有權。他相信，香港的公務員是優秀的，要「用好」這支隊伍，所以需要「潤滑」整個制度，明確焦點與權責，使制度運作暢順、有聚焦、鼓勵人投入，並有恰切的賞罰制度。



他又特別提到，要善用三名副司長。被問到是否給司長和副司長很多壓力，他認為這是「動力」，司長和副司長有如一艘船的船長，現在「水手」亦多了，相信船的速度會變快。

撰文：經濟通採訪組

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