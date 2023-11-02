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廣華醫院電線槽鍍層疑不合標準，醫管局作全面調查

02/11/2023

　　廣華醫院新大樓電線槽鍍層質素被質疑不符合標準。醫管局發言人指，局方早前接獲有傳媒就廣華醫院新大樓電線槽鍍層厚度的查詢，隨即展開一連串的檢測，包括指示總承建商在大樓內展開詳細調查，委託獨立專家進行覆檢及安排拆除部分樣本，在認可實驗室檢驗。

 


　　涉事的是港府撥款逾100億元的廣華醫院第一期重建項目，有傳媒發現已啟用的新大樓疑有人偷工減料，使用較政府要求次一級別的電線槽。


　
鍍層主要用作防鏽，不涉安全問題


　
　　發言人指，有關電線槽的鍍層主要用作防鏽，其厚度不涉及樓宇結構安全，亦不會影響病人及員工安全。為審慎其事，醫管局委託獨立專家覆核及分析有關數據，獨立專家稍後會向醫管局提交正式報告。局方亦已去信總承建商，要求總承建商根據合約標準的規定提交報告，詳細交代有關物料是否符合相關標準規定及確保工程的質素。

　
　
盧寵茂：若涉刑事行為將交由執法部門處理


　
　　醫務衞生局長盧寵茂回應事件時稱，醫管局會按一貫機制調查，由第三方抽樣到實驗室檢查，一旦確認材料不符合標籤和合約標準，會商討補救和懲處措施，若有刑事和欺騙行為，會交由執法部門處理。

 

撰文：經濟通採訪組

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