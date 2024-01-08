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陳茂波預告研加公共收費，學者料收入只佔庫房一小部分難解決困境

08/01/2024

　　財政司司長陳茂波日前預告，會檢視長期未調整，以及「用者自付」下收入遠未及收回成本的服務項目。但對於加稅建議，陳茂波強調未有充分討論前，不應隨便引入新稅種，但提到徵收資產增值稅在研究範圍，可惜目前股樓皆弱，開徵增值稅恐怕會令資金流走，得不償失。

 



學者認為調整收費未能解決困境

　　浸大會計、經濟及金融系副教授麥萃才認為，目前政府面對財政壓力，按通脹調整是無可厚非，但認為公共費用收入只佔庫房一小部分，政府收入主要來自稅收，調整收費都未能解決目前困境。　 


　　麥萃才指，如果政府連續多年出現赤字，評級機構或會調低香港評級，不利香港發展，他認為調整公共服務收費，也要顧及市民的負擔能力，要取得平衡。

葉劉：調高收費影響中小企生存

　　行會召集人葉劉淑儀認為，調升公共服務收費定能提高收入，但十分影響中小企和基層，特別是現時經濟不景、中小企無生意，雜費開支再增加，隨時無法生存，所以這要視乎財爺具體想檢視什麼項目，不應「一刀切」。


　　至於公立醫院收費，葉劉指早應檢視，雖不可能完全收回成本，但現時急症室收費偏低，有機會被濫用，當局需平衡社會需要和財政負擔。

議員：公共服務加價與「開心香港」有衝突

　　葉劉淑儀形容，目前政府財政不止是整固期，而是結構性財赤，認為政府應設立時間表，何時及如何達致收支平衡。不過，立法會議員陳凱欣指，公院是市民健康的最後安全網，討論調整收費須極謹慎，又指疫後經濟差，此時談公共服務加價與「開心香港」等活動原意不符。

 

撰文：經濟通採訪組

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