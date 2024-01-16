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浸大教務議會通過合併文學院及社會科學院，最快7月推行

16/01/2024

　　浸大教務議會以大比數通過文學院及社會科學院合併方案，將交由校董會審議，一旦通過，將於7月1日正式推行。關注組對議案通過表示失望。




兩學院的資源及職位不會減少

　　合併之後，現時文學院和社會科學院的12個學系，包括政治及國際關係學系、宗教及哲學系、中文系、歷史系等將組成四個學部。校方指，各學系的名稱和身份不變，兩個學院的資源及職位數目不會因合併而減少，將成立六個專責工作小組負責行政、學生組織以及四個學部的管治和運作。


　　浸大指，合併能夠推動跨學科發展，強調十分重視兩院合併，曾召開超過40場諮詢會議，方案稍後將提交校董會審議，未來數個月將繼續與師生和校友保持溝通，並會成立6個專責小組，包括主要由學生代表組成的小組，討論未來學生組織以及學生參與學術管治方面的具體安排。

關注組：合併會帶來「災難」影響

　　由學生、校友組成的「浸大文院社科院合併關注組」的成員表示，合併決定倉促，希望學校可以考慮到合併潛在的風險及持份者的反應，又說在會議前嘗試舉辦諮詢會及寫公開信，用最和平及理性方式表達心聲，但認為校方更考慮大學管理層的意見。


　　關注組成員形容，合併會對學校帶來「災難」的影響，日後會嘗試說服更多校董會成員去否決合併議案。

 

撰文：經濟通採訪組

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