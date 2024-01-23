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李家超:深圳灣口岸新春5天24小時通關，羅湖2天延至凌晨2時

23/01/2024

　　行政長官李家超於行政會議前記者會公布，深圳灣口岸會在春節期間年三十(9日)至年初四(13日)實施24小時運作，包括旅客和車輛。而羅湖口岸亦會延長運作，在年三十(9日)和年初二(11日)，延長通關至凌晨2時。

 

 

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　　他指，港鐵東鐵線將延長服務，可以利用鐵路接載大量旅客離境，亦有助分散乘坐跨境客車的人流；今日政府會舉行大型會議，協調各部門和過關的公共交通服務，並向公眾交代細節。


　　他又表示，感謝廣東省和深圳市政府的領導，以及有關部門的大力支持和配合，顯示廣深合作無間。

 

李家超:密切留意股市波動情況，市場運作有序未見不尋常現象

 

　　港股走勢低迷，恒指昨日更失守15000點大關。行政長官李家超表示，政府正密切留意股市波動相關情況，暫時來說，市場運作有序，未見有不尋常現象，對整體市場運作有信心。


　　他指出，監管機構留意到市場運作符合預期，香港為國際金融中心，充滿競爭力及吸引力，香港資金自由流動，亦有完善的監管制度等，又指現時市場情緒敏感，「股市變化係有起有落」，希望市民能對相關情況持較謹慎的態度。


　　他指出，最近香港也針對綠色金融及綠色科技發展，對香港的股票市場及經濟有幫助，而國家副主席韓正昨日在北京會見匯控(00005)主席杜嘉祺，顯示出國家大力支持香港金融中心的建設。

 

撰文：經濟通採訪組

2023-01-23｜港股最冷一天仍未到？｜傳中央停部分地方基建｜美禁軍事採購中企電池屬紙老虎｜嘉賓：黃瑋傑｜開市Good Morning｜etnet

 

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