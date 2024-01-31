鄉議局倡樓市全面撤辣，暫緩推交椅洲人工島

新界鄉議局約見財政司司長等官員，就下月發表的財政預算案提交28項建議。主席劉業強在會後表示，建議樓市應全面撤辣，以恢復房地產市場的正常運作，避免對經濟復甦的進展造成阻礙。

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應暫緩推交椅洲人工島，集中發展北部都會區



他認為，在樓市前景不明朗、利率高企及政府財赤嚴重的情況下，政府應暫緩推展交椅洲人工島計劃，集中資源發展北部都會區，等待將來政府財政改善，才適時發展交椅洲人工島。



倡撤銷股票印花稅，不宜開徵新稅項



他又建議撤銷股票交易印花稅，減低股票交易成本，提高市場流動性及吸引國內外投資者。他認為財赤嚴重，股市樓市仍疲弱的情況下，不應再「派錢」，亦不適宜開徵新稅項。



另外，劉業強建議香港需推動盛事經濟，可申辦世界一級方程式賽車大獎賽，預期可以為香港帶來巨大經濟效益，包括吸引大量國內外旅客來港觀賽，以帶動消費，提升香港的全球知名度。



要求豁免新界隧道收費一年



「開源減赤」方面，鄉議局建議向年收入超過200萬元收入的人士，上調薪俸稅1%，預計每年可為庫房額外增加逾30億元稅收，又要求豁免新界隧道收費，向5條新界連接區內或市區行車隧道，包括獅子山隧道、大老山隧道，所有交通工具豁免收費一年。

撰文：經濟通採訪組

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