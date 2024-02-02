港鐵：檢討應對極端天氣，提前通知乘客改發9號風球時列車終點站

立法會鐵路事宜小組委員會會議，討論鐵路系統在極端天氣下的應對措施。實政圓桌田北辰關注去年10月颱風「小犬」襲港，港鐵行車期間改發9號風球暫停露天路段服務，令乘客失預算。港鐵(00066)香港客運服務常務總監楊美珍表示，日後在天文台掛8號風球期間，會透過廣播提醒乘客一旦改發9號風球，露天路段會停駛，以及相關列車更改的終點站，亦會提前在風季前進行公眾教育。

延伸閱讀:

【香港要聞】國際邁阿密抵港，政府在停機坪舉行歡迎儀式

阿根廷球王美斯領軍的美職球隊國際邁阿密下午抵港，準備周日（4日）在香港大球場與香港隊踢表演賽，政府和機管局在機場停機坪舉行歡迎儀式......

《中國要聞》騙徒冒張一鳴親屬騙逾百萬，抖音：已收若干案例反饋

據內媒報道，福建龍岩市公安局新羅分局近日破獲一宗詐騙案，案中姓江疑犯冒充某福建籍企業家親屬，號稱與其公司有緊密合作......

議員盧偉國認為，颱風期間有乘客滯留車站，情況不理想，但對於有聲音認為港鐵應繼續在露天段行駛以疏導乘客，他認為須顧及乘客和工作人員安全，無論是的士、小巴等，亦不用能錢叫司機「去博」來解決問題。



暴雨下進入隧道檢查經專業判斷



立法會鐵路事宜小組委員會討論港鐵在惡劣天氣下的應對措施。議員張欣宇關注，去年9月初「世紀大暴雨」期間，黃大仙站有員工進入隧道清理積水，水深超過1米，港鐵有無惡劣天氣下的鐵路維修和工作指引。

楊美珍解釋，當時進入隧道的員工是為了檢查水渠有無塞，強調他們有經過專業判斷、衡量過風險，知道已再無水湧進隧道才入隧道，港鐵日後會參考消防處指引，為員工提供額外裝備，確保他們極端天氣工作期間的安全。



紅雨警告時高風險車站會加派人手



港鐵又表示，會在高危車站加添額外設備，包括加裝水位感應器，在出入口提升閉路電視監察，並將防洪板移動到方便位置，以便有需要時應用，期望今年雨季來臨前的3月完成準備。港鐵又指，在紅色暴雨警告生效期間，會從其他車站調派人手到黑點車站，專門監察水浸實時情況。而港鐵正提前就極端天氣對鐵路的影響，進行三年一度的研究，期望今年年中前完成。

撰文：經濟通採訪組

2024-02-02｜港樓勢跟港股冧？昔日大好友轉軚 邵博點評龍年港樓前景｜#邵志堯 #樓市 #hottalk1點鐘

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動