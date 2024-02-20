香港新聞| 施永青:預算案或為最後撤辣機會，今年樓市峰迴路轉

中原集團創辦人施永青在團拜活動上表示，今年樓市有機會峰迴路轉，《財政預算案》為好機會全面撤辣，亦是差不多最後機會撤辣。若不撤辣，下一階段大量風險資產價值將蒸發，令經濟走下坡，影響社會投資意慾，形容將來政治效果嚴重。

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他稱，樓市轉機或因政府調整地產政策，現應放寬資金入市；美國下半年減息機會很大；若下半年內地經濟重現起色，有外循環，則利好本港功能發揮。



他料今年上半年樓價尚有一些跌幅，但當政策改變及減息後，樓價將會回穩，今年料企穩現時水平。他又指，香港住宅供應其實不足，可見於租金上升，因此料下半年租客或買家會提前入市買樓。



中原集團行政總裁施俊嶸稱，去年集團促成成交13465宗，成交額1272億元；其中一手成交4583宗，成交額454億元，另市佔提升1%至2%。另外，集團佣金收入升7億元。



他認為，現時租金回報率約3.1%。若下半年減息的話，利率將重新倒掛，其時「供平過租」，因此對2024年地產市場有較大信心。

撰文:經濟通採訪組

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