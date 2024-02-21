樓市 | 施永青：非只減辣而應撤辣，並有措施向市場引入資金

中原集團創辦人施永青在電台節目指，《財政預算案》應直接「撤辣」，不只是「減辣」，並應有措施向市場引入資金，稱地產市場現時不健康的情況不單影響地產行業，而是影響全社會的經濟民生。

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他稱，過去兩、三年樓市交投量是過去30年最低，不斷跌市下，有能力買樓的人不夠膽買樓，長遠亦會影響私樓供應，發展商不願意起樓，加上持有物業的小業主亦無法套現，影響消費和投資能力。



施永青又指，現時市場並非擔心撤辣會令樓市反彈，而是擔心撤辣後亦未能令樓價回升。

撰文：經濟通採訪組

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