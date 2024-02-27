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預算案| 有政黨建議開設籃球博彩增加稅收，馬會表示歡迎

27/02/2024

．民建聯提到開設籃球博彩，以作開源增加稅收

．馬會表示樂見有關建議，政府說如果符合社會支持等條件，就會探討是否應增加合法博彩

．民政及青年事務局回覆傳媒查詢時表示，政府不鼓勵賭博，不過明白博彩活動的規管需與時並進

 

 

新一份財政預算案將於明日公布，民建聯提到開設籃球博彩，以作開源增加稅收。馬會表示樂見有關建議，政府說如果符合社會支持等條件，就會探討是否應增加合法博彩。

 

 

 

　　新一份財政預算案將於明日公布，民建聯提到開設籃球博彩，以作開源增加稅收馬會表示樂見有關建議，政府說如果符合社會支持等條件，就會探討是否應增加合法博彩

 

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　　馬會回覆傳媒查詢時表示，樂見有關建議，又指近年非法賭博非常活躍，外圍莊家每年從香港奪取超過150億港元利潤，馬會需要在經營上加強競爭力及更多彈性。


　　民政及青年事務局回覆傳媒查詢時表示，政府不鼓勵賭博，不過明白博彩活動的規管需與時並進，如果市民對有關博彩活動有龐大而持續需求；有關需求是循非法途徑得到滿足，即使投放大量資源以加強執法，也不能切實和圓滿解決；以及若果建議獲社會支持，就會探討是否應增加合法博彩活動。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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