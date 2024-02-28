預算案 | 陳茂波：樓市全面撤辣，即日起無須再繳三大辣稅

財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。陳茂波表示，政府一直密切留意住宅物業市場的情況。經審慎考慮當前的整體情況後，政府決定即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，即由今天（28日）起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。政府認為在當前的經濟及市場情況下，有關措施已無需要。

他提及，政府去年10月25日宣布調整住宅物業需求管理措施，有關調整包括額外印花稅的適用年期由三年縮短至兩年、買家印花稅和新住宅印花稅的稅率減半，以及為外來人才置業印花稅實施「先免後徵」安排。當中，「先免後徵」安排深受歡迎，已有超過五百多宗申請獲批，證明香港對外來人才的吸引力。

他指出，金管局在去年7月修訂了物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施。考慮到外圍及本地經濟情況，政府認為在繼續維持銀行體系穩定的前提下，現時有空間進一步修訂相關措施，並適當調整其他與物業貸款相關的監管政策。金管局將於今天稍後時間作出公布。

最新一份《財政預算案》公布。陳茂波表示，即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施（資料圖片）

金管局：暫停物業按揭貸款假設利率上升2厘之壓測

金管局表示，美國聯邦儲備局近期表示，美國加息周期可能步入尾聲，未來一段時間本港按揭息率進一步上升的機會較低。有見及此，金管局認為適宜暫停實施物業按揭貸款假設利率上升200基點的壓力測試要求。

金管局指出，2017年6月，金管局收緊物業發展項目融資比率。鑑於目前房地產市場的情況，金管局認為適宜將相關比率上限回復至2017年以前的水平。換言之，整體物業發展項目的最高融資比率由物業完成後預期價值的五成調升至六成，當中地價成本融資比率上限由四成調升至五成，建築成本融資比率上限由八成調升至100%。

樓市全面撤辣，代理換上新標語（Jean攝）

此外，就銀行向提供高成數按揭地產發展商的風險敞口，相關的額外資本要求同時取消。

金管局表示，以上所有修訂即日生效，適用於今日或以後簽訂臨時買賣合約的物業交易，會繼續密切留意市場發展，並會因應物業市場的最新情況，推出合適措施保障銀行體系穩定。

撰文：經濟通採訪組

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