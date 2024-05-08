熊麗萍：港股資金回流，料短線整固後於萬八萬九區間上落

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

港股連升十個交易日後稍作調整，上日（7日）反覆低收98點，但仍企穩18000點以上收市，現僅屬健康調整？外圍減息預期再度降溫，更有大行預期美國年內首次減息日期將由7月進一步推遲至9月，市場早已消化相關影響？對亞洲市場又會有甚麼影響？然而，內地經濟現況仍惹市場擔憂，內地消費降級情況已蔓延至各類市場，如何平衡「消費通縮」及「公共開支通脹」？內地要實現「溫和再通脹」難度有多高？與此同時，資源價格穩步上揚，特別是與人工智能(AI)發展息息相關的銅資源更獲市場追捧，高盛最新亦上調銅價目標至1.2萬美元，港股銅業股又有投資價值嗎？

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