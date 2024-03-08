樓市| 煥然懿居第三座260伙18日起揀樓，實際折扣收窄

．「首置」項目「煥然懿居 第三座」260個單位，將於今年3月18日展開售樓程序

．首批合資格申請者當日起於長沙灣青山道233號「映築」地下6號舖揀選可供選擇單位

．根據3月初最新評估的市價，「煥然懿居 第三座」「首置」單位實際折扣率約13%，即為八七折

市建局宣布，「首置」項目「煥然懿居 第三座」260個單位，將於今年3月18日展開售樓程序。市建局將按每名合資格申請者之前已編配的優先次序號碼，分批發信邀請選購單位；首批合資格申請者當日起於長沙灣青山道233號「映築」地下6號舖揀選可供選擇單位。

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＊3月初最新估價實際折扣為八七折＊





市建局稱，今年3月出售的所有項目單位，將按去年9月26日發出的「價單第1號」之物業售價出售，該售價是以當時評估「首置」單位市價的七八折(即折扣率為22%)釐定，不會有所改變。根據3月初最新評估的市價，「煥然懿居 第三座」「首置」單位實際折扣率約13%，即為八七折。



當局亦稱，如需延遲選購日期或時間，有關申請者必須於已編排供選購單位日期當日下午6時或之前的工作天，致電「煥然懿居 第三座」熱線電話作更改。倘若合資格申請者未能按以上的安排或於已編排供選購單位日期當日下午6時前到達登記地點進行登記，即喪失選購單位的資格。

撰文:經濟通採訪組

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