港聞| 天文台︰大嶼山發生2級地震，逾十名市民報告震動維持數秒

．天文台表示，據初步分析，今日下午1時22分香港大嶼山發生一次2級地震

．天文台接獲超過十名市民報告，表示感到輕微震動

．初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III度

天文台表示，據初步分析，今日下午1時22分香港大嶼山發生一次2級地震，震中位於北緯22.27度，東經113.98度附近，即香港天文台之西約20公里(即距離香港之西約20公里)，震源深度約10公里。

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天文台接獲超過十名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III(三)度，即室內有感。類似小型貨車駛過的振動。

撰文：經濟通採訪組

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