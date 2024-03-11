  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

港聞| 天文台︰大嶼山發生2級地震，逾十名市民報告震動維持數秒

11/03/2024

．天文台表示，據初步分析，今日下午1時22分香港大嶼山發生一次2級地震

．天文台接獲超過十名市民報告，表示感到輕微震動

．初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III度

 

天文台表示，據初步分析，今日下午1時22分香港大嶼山發生一次2級地震，震中位於北緯22.27度，東經113.98度附近，即香港天文台之西約20公里(即距離香港之西約20公里)，震源深度約10公里。

　　天文台表示，據初步分析，今日下午1時22分香港大嶼山發生一次2級地震，震中位於北緯22.27度，東經113.98度附近，即香港天文台之西約20公里(即距離香港之西約20公里)，震源深度約10公里。

 

推薦閱讀:

【兩會焦點】全國人大會議閉幕，2895票通過政府工作報告

十四屆全國人大二次會議在北京人民大會堂舉行閉幕會。閉幕會上，大會表決7項決議草案，包括總理李強的政府工作報告........

《中國要聞》鍾睒睒卸任浙江農夫實業法定代表人，仍任執行董事

國家企業信用信息公示系統顯示，浙江農夫實業發展有限公司近期發生工商變更，鍾睒睒卸任法定代表人，郭振卸任經理........

 

　　天文台接獲超過十名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III(三)度，即室內有感。類似小型貨車駛過的振動。

 

撰文：經濟通採訪組

2024-03-11｜拆解美國重磅非農數據 | 日本具備結束負利率條件？ | 日圓見底回升？｜#陳欣 #直播｜FX MONDAY｜hot talk 1點鐘

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

02399

中國安儲能源

0.270

異動股

02618

京東物流

8.590

異動股

08187

積木集團

0.530

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 38,997.19
    +227.53 (+0.587%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,165.08
    +47.14 (+0.921%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 16,215.75
    +196.48 (+1.227%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升11.345
變動率︰+7.249%
較港股︰-2.20%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升37.438
變動率︰+4.135%
較港股︰-0.56%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升289.022
變動率︰+3.735%
較港股︰-0.61%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升247.993
變動率︰+2.676%
較港股︰-0.72%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升118.320
變動率︰+5.747%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升4.275
變動率︰+5.037%
JD 京東
按盤價(USD)︰升27.340
變動率︰+4.872%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升20.895
變動率︰+3.955%
精選美股 More
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升903.587
變動率︰+5.345%
TSM
臺積電
按盤價(USD)︰升143.905
變動率︰+3.514%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌40.330
變動率︰-4.068%
BA
波音
按盤價(USD)︰跌184.310
變動率︰-4.250%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/03/2024 14:26 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：12/03/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/03/2024 14:26 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02399 中國安儲能源
  • 0.270
  • 02618 京東物流
  • 8.590
  • 08187 積木集團
  • 0.530
  • 00016 新鴻基地產
  • 79.750
  • 09885 藥師幫
  • 9.510
股份推介
  • 06862 海底撈
  • 16.680
  • 目標︰$17.80
  • 01910 新秀麗
  • 29.700
  • 目標︰$34.00
  • 00669 創科實業
  • 98.400
  • 目標︰--
  • 02380 中國電力
  • 3.360
  • 目標︰$3.60
  • 09999 網易－Ｓ
  • 170.800
  • 目標︰$180.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 290.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.850
  • 00005 滙豐控股
  • 58.750
  • 00388 香港交易所
  • 249.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 93.400
報章貼士
  • 00014 希慎興業
  • 12.860
  • 目標︰--
  • 01308 海豐國際
  • 14.800
  • 目標︰$17.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.540
  • 目標︰$7.80
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 01211 比亞迪股份
  • 209.600
  • 內房 More
  • 06878 鼎豐集團汽車－新
  • 0.172
  • ＡＩ More
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 14.920
即時重點新聞

12/03/2024 16:28  《盤後部署》港股大反彈後市有望挑戰萬八關，IGG上望4.5元

12/03/2024 17:24  周大福提罷免主席兼CEO，佐丹奴劉國權：「股東事、股東了」

12/03/2024 16:39  David Webb出席佐丹奴業績會，指未決定是否支持周大福

12/03/2024 18:39  渣打(02888)：洪丕正獲委任為新設的國際業務行政總裁

12/03/2024 18:07  九倉吳天海：樓市撤辣後成交轉趨活躍，不急於在內地買地

12/03/2024 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入１﹒９５億元，買騰訊沽中海油

12/03/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】富瑞大削科技股目標，滙證降蔚來兩成目標

08/03/2024 11:00  《嚟緊炒Ｄ乜》九龍倉置業去年業績不俗，長線獲利目標４０銀

12/03/2024 16:33  《財資快訊》美電升報７﹒８２３９，一個月拆息維持４﹒２厘

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 萬科流動性惹關注，小米新車月底上市，滬指止兩連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 長城汽車傳爆離職潮，多名高管和幹部難捱高壓離職 新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

推AI全能服務包兼績後獲大行唱好，京東再飆8%重回紅底可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

回南天｜肥媽傳授除濕3大妙法︰抹地水加入兩食材！網民大彈開冷氣瞓覺唔環保
人氣文章

Foodie What’s On

自助餐2024｜3月、復活節必食Buffet推介！買二送一任食鮑汁花膠 / 懷舊港式大牌檔主題 / 7折任食凍龍蝦 / 勁食韓式醬油蝦、人參雞湯
人氣文章

娛樂情報

柯煒林雪橇犬大坑掙脫狗繩走失！熱心市民曾在天后巴士站見其蹤影！最終係點？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Watch & Jewelry

勞力士與帆船！Rolex China Sea Race 2024：亞洲最頂級離岸賽月尾起航，23支船隊蓄勢待發
人氣文章

港女講男．妮洛

約會次數明顯減少、愛計較錢銀？分手3大徵兆，看他是否正在淡出這段情！
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

這支「粉青釉缽」究竟來自南宋，還是清代？瓷器錯誤斷代情況很常見、難核實？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
大腸癌新症10年內急增3成！前年死亡個案2,270宗！衞生署：大腸癌風險與一個原因有關！發現3大警號即求醫 新文章
人氣文章
回南天濕度爆燈！身體濕氣重易倦、昏昏欲睡？教你煲健脾滲濕「五指毛桃牛大力栗子花豆湯」 2
人氣文章
克隆氏症病徵 ︳內地19歲男長期腹瀉被誤診腸胃炎！ 患者多為青壯年難醫治？體重下降、食欲不振、發燒要警惕
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2024 02:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事12/03/2024
神州經脈 | 萬科流動性惹關注，小米新車月底上市，滬指止兩連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金