走塑| 黃傑龍：飲食業界大量轉用木製即棄餐具將致成本大增

．敘福樓主席黃傑龍指，第一階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品的規例有生效後仍有半年適應期

．強調要轉用例如木製的即棄餐具成本的確會增加

．大量購入成本實際是增加許多

第一階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品的規例將於下月22日實施，首6個月是適應期。政府早前走訪的中小食肆中，至今約8成未做準備。環境運動委員會主席、稻苗飲食專業學會榮譽會長兼敘福樓(01978)主席黃傑龍指，法例生效後仍有半年適應期，他不太擔心實行會有太大問題，但強調要轉用例如木製的即棄餐具成本的確會增加，單一件計算可能只涉及加多「幾毫子」，但大量購入成本實際是增加許多。

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*如食肆從未聽過新條例才值得擔憂*



黃傑龍在電台節目表示，不知道政府所指的「未做準備」是甚麼意思，如果是指未開始用替代餐具，這個情況並不出奇，食肆為節約成本可能等到最後才改用替代餐具；但如果「未做準備」是指食肆從未聽過或不知道新條例的規定，情況才值得擔憂。



他又指，如不計成本上升的問題，純粹想找非塑膠餐具並不困難，反而應重視法例的最終目的，其實是想減少使用即棄餐具，從而減少廢物量。



*環團籲建立重用餐盒餐具循環系統*



綠色和平項目主任譚穎琳在同一節目亦提到，如果只要求轉用非塑膠即棄餐具，無助解決本港的垃圾問題，因此當局加強宣傳新例之餘，亦應從多方面著手，例如仿傚外國，建立重用餐盒餐具的循環系統，減少廢物量。

撰文：經濟通採訪組

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