港聞 | 垃圾收費4.1起14處所先行先試，有環團批評代表性不足

．垃圾收費生效日期延至8月1日，綠惜地球總幹事劉祉鋒今日在《香港電台》節目上表示，試行計劃的廣泛性及代表性不足

．而位於政府總部的環境局及環保署並無參與試行，對給予其他部門及市民信心，並不理想。

．他提到物管業界過往反映，如住戶不使用指定袋，清潔工如何處理

垃圾收費生效日期延至8月1日。當局早前公布14個處所4月1日起實行「先行先試」計劃，首批名單包括：荃灣滿樂大廈安寧樓和柴灣連翠邨兩幢公屋大廈。私人住宅方面，則包括設有業主立案法團的九龍城成龍居、「三無」大廈深水埗北河街15、17號以及深水埗長沙灣道58號。商場則包括大埔新達廣場、屯門卓爾廣場。食肆有金鐘海富中心大家樂(00341)、新蒲崗新光宴會廳等，而西九龍政府合署及兩間院舍亦被納入計劃內。

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*試行計劃免費派指定袋難作測試*



綠惜地球總幹事劉祉鋒今日在《香港電台》節目上表示，試行計劃的廣泛性及代表性不足，並無加入學校、展覽場地或酒店等，而位於政府總部的環境局及環保署並無參與試行，對給予其他部門及市民信心，並不理想。



他提到物管業界過往反映，如住戶不使用指定袋，清潔工如何處理，但試行計劃仍免費派發指定袋，居民毋須付款，他擔心試行時，難以測試違規情況如何解決。



*區議員指柴灣連翠邨配套佳*



另外，東區區議員林永晟指，柴灣連翠邨公屋是試點之一，屋苑已作出準備，例如貼出告示，準備將垃圾分類工作及記錄數據等，但並無增加人手，他接觸到的居民亦不清楚具體執行情況。他指，連翠邨的配套較好，屋苑有200多戶，有一部廚餘機，附近亦有回收站，但仍有居民擔心一旦有廚餘堆積，會產生氣味及衞生問題。



亦有參加試行計劃的新光酒樓，集團常務董事總經理胡珠表示，政府邀請他們參與試行，主要了解酒樓日常運作需要用多少個指定袋。他認為，如將佔用空間較多的大油樽及紙盒等可分類處理及回收，減少使用指定袋，亦有需要教育員工如何分類垃圾，政府有需要增加多些試點進行分析。

撰文:經濟通採訪組

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