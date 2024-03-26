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港聞 | 南海控股主席于品海被高院頒令破產

26/03/2024

．《香港01》創辦人于品海遭暫委法官唐思佩頒令破產，稍後頒下判辭。

．破產呈請人為建銀國際海外有限公司，于品海今日沒有到庭，由律師代表應訊

．呈請方指，答辯方提供的審計報告，計算估值方法不一致，質疑南海控股已資不抵債

 

《香港01》創辦人、已除牌上市公司「南海控股」主席于品海，去年10月遭建設銀行旗下公司入稟申請破產，案件今日在高院開審。暫委法官唐思佩聽畢陳辭後，頒令于品海破產，稍後頒下判辭。

　　《香港01》創辦人、已除牌上市公司「南海控股」主席于品海，去年10月遭建設銀行旗下公司入稟申請破產，案件今日在高院開審。暫委法官唐思佩聽畢陳辭後，頒令于品海破產，稍後頒下判辭

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　　破產呈請人為建銀國際海外有限公司，被呈請破產者為于品海，于品海今日沒有到庭，由律師代表應訊。


　　答辯方在庭上申請押後，指公司規模龐大需要更多時間準備證據，但唐思佩認為答辯方過去一個月都沒有提出申請，亦沒作出任何解釋，拒絕押後聆訊。呈請方指，答辯方提供的審計報告，計算估值方法不一致，質疑南海控股已資不抵債。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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