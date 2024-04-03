港聞 | 西九政府合署僅部分部門用指定垃圾袋，環保署：會用指定袋收垃圾

．垃圾收費「先行先試」計劃已在14個處所推行，而計劃中的政府大樓只有西九龍政府合署

．試行首個工作日，診所外範圍的垃圾桶，就沿用普通垃圾袋；四樓的地政總署部門辦公室，亦繼續使用普通白色垃圾膠袋

．環保署：清潔工會用指定袋直接收集垃圾

垃圾收費「先行先試」計劃已在14個處所推行，而計劃中的政府大樓只有西九龍政府合署。試行首個工作日，在西九龍政府合署現場所見，大樓南座二樓的衞生署牙科診所內，垃圾桶有套上綠色指定垃圾袋，但診所外範圍的垃圾桶，就沿用普通垃圾袋；四樓的地政總署部門辦公室，亦繼續使用普通白色垃圾膠袋。

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至於政府合署內一些公眾地方的大型垃圾桶，包括地下的組合式三色回收桶中的一般垃圾桶，同樣無使用綠色指定垃圾袋。



*環保署：清潔工會用指定袋直接收集垃圾*





環保署回覆傳媒查詢時指，西九龍政府合署垃圾收集模式與一般商業大廈類同，政府合署物業管理公司會安排清潔工用指定袋，在每層辦公室及大廈的公眾地方直接收集垃圾，因此政府部門辦公室及公共地方的垃圾桶，均毋需套上指定袋。



發言人又指，大樓內的衛生署牙科診所會自行處理垃圾，收集垃圾的模式有所不同，因此需在收集垃圾的垃圾桶套上指定袋，再由衛生署承辦商收集及處理。

撰文:經濟通採訪組

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